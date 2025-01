Digiuno "a metà" e attività fisica a stomaco vuoto: come rimettersi in forma dopo le festività

Ascolta ora 00:00 00:00

Non siamo ancora del tutto fuori dal lungo periodo festivo (manca ancora l'Epifania) ma i buoni propositi alimentari con cui iniziare il 2025 sono già stati messi in atto da moltissime persone che si sono concesse le abbuffate di Natale e Capodanno. Adesso, però, è tempo di rimettersi in forma a tavola e con l'attività fisica così da evitare inutili danni al nostro organismo.

Cos'è il "digiuno idrico"

A indicare la strada ci ha pensato il professor Giuseppe Samir Sukkar, direttore responsabile dell'Unità di Dietetica e nutrizione clinica del Policlinico Irccs San Martino di Genova, che all'AdnKronos Salute ha spiegato che una sera soltanto andrebbe fatto una sorta di semi-digiuno con " tisane e zuppe di verdure per rimettere in sesto stomaco e metabolismo ". I giorni successivi non devono essere punitivi ma razionali così da ristabilire " l'equilibrio e perdere quei chili accumulati con gli eccess i". Per questa ragione l'esperto ha parlato di ridurre le calore in eccesso con il "' digiuno idrico', utilizzando tisane (alla menta, allo zenzero, al finocchio, al limone) o minestre di verdure, senza carboidrati, in modo da fornire sali minerali, vitamine, ma non energia. Questo consente di superare il trauma, che è anche acuto, subito dallo stomaco con le abbuffate ".

Come fare attività fisica

Oltre alla tavola, uno dei must per eccellenza per recuperare la forma è l'attività fisica che deve essere eseguita in base al proprio stato generale di salute, quindi senza esagerare. Sukkar spiega che uno dei metodi migliori è fare sport anche a digiuno, quindi a stomaco vuoto, perché c'è una precisa ragione. " In tal modo, almeno per un'ora eliminiamo il glicogeno in eccesso che viene prodotto durante la 'mangiata' e che si trova nel fegato. In questo modo l'organismo va in 'autoprotezione' e quando ormai il glicogeno è sparito abbiamo dei meccanismi di ritorno all'equilibrio ".

Quale alimentazione

Per eliminare lo stress ossidativo che si è accumulato nel corso dei giorni i nostri alleati migliori sono senz'altro frutta e verdura. L'esperto consiglia di assumere gli estratti ma anche zuppe e frullati così da ristabilire l'equilibrio " mettendo a riposo l'organismo che, in questo modo, non ha necessità di digerire alimenti e assorbirli. E questo si può fare eliminando le fonti proteiche e caloriche ". Insomma, continuare a mangiare tanto e male facciamo un danno all'organismo perché si iniziano a infiammare i tessuti. Viceversa, con una dieta equilibrata si va verso un netto miglioramento.

Per almeno due settimane dopo il pieno delle abbuffate natalizie " è utile applicare un modello alimentare di restrizione calorica alternata che consiste nel mangiare un giorno solo proteine con molta verdura e solo 2 cucchiai di olio di oliva ", mantenendosi leggeri " a partire da una colazione in cui è possibile prevedere frutta a guscio, yogurt, kefir, latti modificati con probiotici che aiutano a ristabilire la flora batterica intestinale che ha subito un danno ".

Dopo una giornata con questa alimentazione è possibile integrare, nella giornata successiva, pasta e

verdura a pranzo (rimanendo molto attenti a quantità e condimenti) mentre a cena sono consigliati un secondo (carne, pesce o uova) con verdure. Non possono mancare pane integrale e un cucchiaio di olio extra vergine d'oliva.