Ecco in quale ora soffriamo di più l'ansia. Lo studio che sorprende

Le varie fasi della giornata influiscono molto sul nostro umore, anche se non ce ne rendiamo conto; un recente studio condotto da un team di ricercatori dell'università College di Londra ha infatti dimostrato come il nostro stato di ansia sia influenzabile dal mattino, dal pomeriggio e dalla sera. Si tratterebbe, fra l'altro, di una condizione che riguarda tutti gli individui di questo pianeta.

Usando i dati raccolti durante la pandemia - per un totale di 50mila persone coinvolte nello studio - gli scienziali hanno notato che ci sono delle determinate fasce orarie in cui l'essere umano avverte maggiormente l'ansia. La ricerca, pubblicata British Medical Journal Mental Health ha portato alla luce qualcosa a cui non era stato forse dato troppo peso, ma che può rivelarsi fondamentale per aiutare le persone che soffrono maggiormente di questo disturbo.

Secondo lo studio, dunque, l'ora in cui avvertiamo di più l'ansia e lo stress è la mezzanotte. In quel momento, infatti, raggiungiamo il livello massimo di agitazione. Al contrario, il mattino è il momento in cui ci sentiamo meglio, così come la sera. A influire, secondo gli studiosi, sarebbe anche la presenza di luce. Infatti la stagione più felice è l'estate. La luce solare permette il rilascio degli ormoni del benessere, anche se questo non vale per tutti.

Provando a fornire una spiegazione gli esperti tirano in ballo l'orologio biologico umano, che è strettamente legato alla luce. Un ruolo fondamentale è ricoperto anche dal cortisolo, che è proprio l'ormone che regola l'umore, ma anche la paura e la motivazione. Quando i suoi livelli sono troppo elevati possono insorgere dei problemi.

Fra i giorni in cui si avverte in maniera minore l'ansia troviamo il lunedì, il martedì e, naturalmente, il weekend. Se sul weekend c'è poco da interrogarsi, qualcuno potrebbe sorprendersi del lunedì.

In realtà, secondo gli esperti, è perfettamente normale. Per chi soffre di ansia, la routine è una valida alleata per superare i momenti di disagio: ecco perché l'inizio della settimana, con il ritorno dei normali impegni, viene visto come qualcosa di positivo.