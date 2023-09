Endometriosi e fibromi uterini: sintomi e cure

Sia i fibromi uterini che l'endometriosi sono problemi che colpiscono l'utero ma assumono forme diverse. Le donne in età fertile possono essere affette da fibromi o endometriosi. Le donne di tutte le età sono a rischio di endometriosi che spesso si verificano durante l'adolescenza e la giovane età adulta. I fibromi invece compaiono spesso nelle donne di età compresa tra 35 e 49 anni.

Per quanto riguarda la diagnosi entrambi possono avere una diagnosi preliminare con un esame pelvico durante la visita di un medico. Per i fibromi può essere utile anche una risonanza magnetica o un'ecografia, aiutando a precisare quanti ce ne siano e dove siano posizionati. Il medico può avvalersi dell'ecografia e della risonanza magnetica nel caso dell'endometriosi ma una vera diagnosi può essere fatta solo con un intervento chirurgico. Scopriamo le caratteristiche di queste due patologie.

I fibromi, le caratteristiche

I fibromi sono tumori muscolari benigni che crescono dalla parete uterina. Esistono diversi tipi di fibromi, classificati in base alla loro posizione, che possono crescere in gruppi di fibromi multipli o abbastanza grandi da causare un gonfiore visibile nell'addome:

i fibromi intramurali crescono all'interno delle pareti dell'utero. Potrebbero non innescare alcun sintomo fino a quando non diventano così grandi da causare dolore nella parte lombare della schiena oppure nel bacino e sanguinamento tra un ciclo mestruale e l'altro;

crescono all'interno delle pareti dell'utero. Potrebbero non innescare alcun sintomo fino a quando non diventano così grandi da causare dolore nella parte lombare della schiena oppure nel bacino e sanguinamento tra un ciclo mestruale e l'altro; i fibromi sottosierosi crescono al di fuori dell'utero, dove possono colpire altri organi man mano che crescono. Si attaccano all'utero attraverso un peduncolo. Questi fibromi possono causare gonfiore , minzione frequente , dolore e crampi e una sensazione di pienezza nell'addome inferiore.

crescono al di fuori dell'utero, dove possono colpire altri organi man mano che crescono. Si attaccano all'utero attraverso un peduncolo. Questi fibromi possono causare , , e una sensazione di pienezza nell'addome inferiore. I fibromi sottomucos i si trovano nell'endometrio o nel rivestimento dell'utero. Questi fibromi spesso crescono a grappoli e possono causare sanguinamento tra i cicli mestruali, dolore nella zona lombare o pelvica e mestruazioni abbondanti e prolungate;

i si trovano nell'endometrio o nel rivestimento dell'utero. Questi fibromi spesso crescono a grappoli e possono causare sanguinamento tra i cicli mestruali, dolore nella zona lombare o pelvica e mestruazioni abbondanti e prolungate; I fibromi peduncolati crescono all'esterno o all'interno dell'utero e sono attaccati da un peduncolo.

L'endometriosi, le caratteristiche

Malattia a lungo ignorata e con cui a volte è molto difficile convivere quotidianamente, l'endometriosi è definita come la presenza all'esterno della cavità uterina di tessuto simile alla mucosa uterina che sarà sottoposto, nel corso di ogni successivo ciclo mestruale, all'influenza dei cambiamenti ormonali. Se la fisiopatologia dell'endometriosi non è univoca e implica numerose ipotesi (metaplasia, induzione, cellule metastatiche, immunologiche, genetiche, epigenetiche e ambientali, cellule staminali, ecc.), è impossibile comprendere questa malattia senza tener conto della “teoria dell’impianto”. Durante le mestruazioni, sotto l'effetto delle contrazioni uterine, parte del sangue viene rigurgitato attraverso i tubi per raggiungere la cavità addominopelvica. Questa teoria spiegherebbe la maggior parte dei casi di endometriosi. Questo sangue infatti contiene cellule endometriali, frammenti di mucosa uterina, che, invece di essere distrutti dal sistema immunitario, si impiantano e poi, sotto l'effetto della successiva stimolazione ormonale, proliferano sugli organi vicini (peritoneo, ovaio, tuba, intestino, vescica, uretere, diaframma, ecc.).

L'endometriosi è quindi responsabile di dolori pelvici debilitanti e, in alcuni casi, anche di infertilità. Questi sintomi hanno un peso notevole sulla qualità della vita delle persone colpite, con un impatto significativo sulla loro vita personale e coniugale, nonché sulla vita professionale e sociale.

L'endometriosi è una malattia che viene classificata in base alla localizzazione, quantità, profondità e dimensione del tessuto endometriale:

endometriosi superficiale (nota anche come endometriosi peritoneale) che si manifesta con lo sviluppo spontaneo di frammenti endometriali sulla superficie del peritoneo (endometriosi superficiale);

(nota anche come endometriosi peritoneale) che si manifesta con lo sviluppo spontaneo di frammenti endometriali sulla superficie del peritoneo (endometriosi superficiale); endometriosi ovarica , caratterizzata dalla presenza di una cisti endometriosica nell'ovaio;

, caratterizzata dalla presenza di una cisti endometriosica nell'ovaio; endometriosi pelvica profonda , che si manifesta come lesioni endometriosiche situate a più di 5 mm sotto il peritoneo;

, che si manifesta come lesioni endometriosiche situate a più di 5 mm sotto il peritoneo; endometriosi digestiva è caratterizzata da aderenze di frammenti endometriali nell'intestino, nel colon e nel retto.

Possono verificarsi inoltre casi di endometriosi polmonare o cerebrale.

La forma dell’endometriosi non riflette necessariamente il livello di dolore sperimentato, il rischio di infertilità o i sintomi presenti. Ad esempio, una donna con endometriosi profonda può essere asintomatica, mentre una donna con endometriosi superficiale può avvertire un forte dolore addominale.

Sintomi del fibroma e dell'endometriosi

Sia con l'endometriosi che con i fibromi uterini, alcune donne con entrambe le condizioni potrebbero non manifestare alcun sintomo. Molti altri, tuttavia, possono affrontare sintomi fastidiosi o debilitanti che possono sconvolgere la loro vita quotidiana.

Fibromi

Periodi mestruali abbondanti o prolungati;

Sanguinamento anormale tra un ciclo mestruale e l'altro;

Minzione frequente;

Dolore o pressione pelvica;

Dolore durante i rapporti sessuali;

Stitichezza e gonfiore.

Endometriosi

Dolore prima e durante le mestruazioni;

Stanchezza;

Minzione dolorosa e/o alvo alterno;

Rapporti sessuali dolorosi.

Inoltre, sia i fibromi uterini che l'endometriosi possono comportare un aumento del rischio di infertilità e problemi durante la gravidanza.

Fibromi o endometriosi durante la gravidanza

Sia i fibromi che l'endometriosi possono rendere difficile il concepimento, ma è possibile rimanere incinta con entrambe le condizioni. Alcune donne non hanno sintomi o problemi durante la gravidanza, mentre altre possono avere complicazioni.

Se i fibromi continuano a crescere durante la gravidanza di una donna, possono occupare lo spazio necessario per la crescita del bambino. Possono anche rendere difficile il parto richiedendo un parto cesareo. L'endometriosi può anche causare complicazioni durante la gravidanza, incluso un aumento del rischio di aborto spontaneo e preeclampsia.

Il trattamento per il fibroma uterino e l'endometriosi

Per i fibromi uterini, le donne possono credere di avere solo opzioni di trattamento chirurgico: un'isterectomia per rimuovere l'utero o una miomectomia per togliere specificamente i fibromi. Tuttavia, esiste un'altra opzione preferita da molte donne: l'embolizzazione del fibroma uterino (UFE). Questo trattamento minimamente invasivo blocca l'afflusso di sangue al fibroma in modo che il tumore benigno non sopravviva e i sintomi si riducano o si risolvano completamente.

Per l'endometriosi, può essere necessaria la chirurgia laparoscopica, soprattutto se l'obiettivo è aumentare la fertilità o ridurre il dolore. Un medico può anche raccomandare un farmaco da banco per alleviare il dolore o un ciclo di terapia ormonale per cercare di rallentare la crescita del tessuto endometriale.