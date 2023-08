Fegato: 10 sintomi che non funziona bene

Coinvolto in più di 300 funzioni vitali, il fegato partecipa pienamente al corretto funzionamento del nostro corpo. Poiché questo organo è un lavoratore silenzioso e instancabile, la diagnosi di scarsa funzionalità epatica può essere difficile a causa dell'assenza di sintomi specifici. Infatti, se un attacco acuto, nel caso di epatite virale, ad esempio, può portare all'ittero, le malattie epatiche croniche generalmente non provocano sintomi e, solo in presenza di uno stadio avanzato di malattia epatica o quando sorgono complicazioni viene fatta una diagnosi di cirrosi.

L'eccessivo consumo di alcol, l'epatite virale B e C e la sola NASH (steatoepatite non alcolica) sono responsabili di oltre il 90% delle cirrosi e dei tumori epatici primari.

La malattia del fegato è caratterizzata da una disfunzione che colpisce tutto o parte del fegato. L'epatopatia, in altre parole la malattia del fegato, può causare diversi sintomi. Vediamo sotto i 10 più importanti.

Una digestione difficile

Avere una digestione difficile può capitare puntualmente, soprattutto in caso di eccesso di cibo. Se questi problemi sono ricorrenti con dolore, flatulenza e malessere generale, è meglio consultare un medico, potrebbe essere un segno di un fegato che non funziona in modo ottimale.

Ittero

Un accumulo del pigmento biliare chiamato bilirubina nel nostro corpo può provocare l'ingiallimento della pelle e delle mucose. La bile è essenziale per una buona digestione. Quando il fegato funziona male, non è più in grado di eliminare la bile, il che provoca una carnagione gialla.

Prurito inspiegabile

Una sensazione di prurito o formicolio in alcune zone del corpo può essere collegata a un accumulo di tossine nel corpo. Questo accumulo può provenire da un fegato che non può più svolgere il suo lavoro di filtrazione.

Alitosi

Quando il fegato non funziona bene, l'alito cattivo è comune, insieme ad un sapore metallico in bocca. Non è solo la conseguenza di un problema orale e/o gengivale, può anche essere evocativo di cattiva digestione e scarsa evacuazione delle tossine.

Edemi degli arti inferiori

Gonfiore delle gambe, delle caviglie e dei piedi causato dall'accumulo di liquidi (edema): la compromissione della funzionalità epatica mette a rischio la capacità del corpo di produrre e far circolare le proteine, causando problemi circolatori localizzati nelle gambe, nei piedi e nelle caviglie, poiché la gravità attira naturalmente i fluidi lungo il corpo. La ritenzione idrica può anche essere causata o aggravata da una ridotta funzionalità renale che può andare di pari passo con gravi danni al fegato.

Stanchezza cronica

La stanchezza generale può essere la conseguenza di un fegato ammalato, che priva il corpo della sua energia. Poiché la stanchezza è un sintomo comune in molte patologie, spesso deve essere associata ad un altro sintomo (digestione difficile, prurito, ecc.) per suggerire una malattia epatica.

Una massa palpabile

Quando il fegato è malato, può ingrossarsi (epatomegalia) e alla visita si può percepire una massa sul lato destro sotto la gabbia toracica. In questo caso, è fondamentale consultare rapidamente un medico ed effettuare esami approfonditi.

Feci pallide

Le feci più chiare del solito possono indicare che il fegato non funziona bene. Se è occasionale può derivare da un alimento consumato, invece, se è permanente, è meglio consultare il proprio medico.

Urina scura

Il colore dell'urina è un indicatore di salute. L'urina scura può significare disfunzione epatica. L'urina scura può anche essere un segno di disidratazione quando non si beve abbastanza. In caso di dubbio, è meglio assicurarsi che non provenga da un disturbo del fegato.

Perdita di peso inspiegabile

La perdita di peso rapida e inspiegabile e l'improvvisa perdita di appetito possono indicare danni al fegato. Generalmente, questi sintomi sono visibili una volta che la cirrosi si è instaurata, quindi è un segnale tardivo. Tuttavia, se questa cirrosi non viene trattata rapidamente, può portare al cancro al fegato.