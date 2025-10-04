Forfora, quali sono gli shampoo efficaci che la contrastano

Con l’arrivo dell’autunno la nostra chioma ne risente tanto del cambiamento stagionale tanto da dover affrontare il problema della forfora.

Secondo il recente rapporto dell'International Journal of Trichology a soffrire di questo problema è il 50% della popolazione soprattutto durante la stagione autunnale. milioni e milioni di persone si ritrovano con inestetiche scaglie cutanee sui propri vestiti. I capelli a causa di questo problema risultano opachi e spenti. La forfora si verifica particolarmente quando il microbioma del cuoio capelluto risulta non in equilibrio.

È provocata da dei funghi che si trovano normalmente sul cuoio capelluto e che a causa di alterazioni climatiche o ormonali producono queste fastidiose scaglie a volte accompagnate anche da un incontrollabile prurito che ci sprona a grattare questa zona sensibile.

La specie di fungo che produce la forfora è chiamata malassezia e attaccano soprattutto il cuoio capelluto quando è oleoso. A provocarne oltre al cambiamento stagionale può essere un uso eccessivo di shampoo o prodotti per lo styling troppo aggressivi tanto da rendere più sensibile il cuoio capelluto all’attacco di questo tipo di fungo.

Per rimuovere efficacemente il sebo in eccesso che rende grassi i capelli e soprattutto per prevenire la proliferazione del malassenzia vi sono degli shamppo specifici a base di ingredienti non aggressivi e idratanti come olio di cocco e aloe vera combinati con piritione di zinco, acido salicilico, ketoconazolo e solfuro di selenio che contrastano la desquamazione calmando l’irritazione il prurito fastidioso. Scopriamo quali sono gli shampoo antiforfora più efficaci.

Pantene Pro-V Antiforfora Shampoo Active Nutri-Plex

Questo shampoo deterge delicatamente e arricchisce i tuoi Capelli con la Formula Pro-V e la Tecnologia Active Nutri-Plex che proteggono i Legami del Capello. Perveiene efficacemente la comparsa della forfora per una chioma splendente e dall'aspetto visibilmente sano. I suoi potenti complessi nutrizionali aiutano a proteggere i legami del capello, migliorandone la struttura e la resistenza dall'interno.

Shampoo Ortica e Limone di Bottega Verde

Ideale per i capelli grassi che hanno il problema della forfora, può essere utilizzato anche per lavaggi frequenti. La speciale formula è arricchita con estratto di Ortica, estratto di Limone e un principio funzionale naturale selezionato per normalizzare la forfora e il sebo. Ad ogni lavaggio allevia il prurito, lascia la cute e i capelli liberi dalla forfora e li preserva dalla ricomparsa'' per capelli leggeri e puliti più a lungo. Senza parabeni, cessori di formaldeide, siliconi e coloranti.

Symbiose di Kérastase

Contiene ingredienti quali acido salicilico, bifidus microbico e un attivo chiamato piroctone olamine, che agisce sulle cause della forfora. La previene e la contrasta con delicatezza agendo in profondità.

Consigliato alle cuti più sensibili e per uso regolare.

Klorane Anti-Dandruff

È a base di galanga che è una particolare pianta originaria dell'Asia Centrale dalle proprietà antibatteriche. Shampoo equilibrante che con le sue sostanze botaniche crea un ambiente sano per il cuoio capelluto. •