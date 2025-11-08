Come funziona un pulsossimetro e che indicazioni ha?

L'automonitoraggio dei parametri sanitari chiave per prendersi cura di sé o curare le malattie è una tendenza in crescita, grazie in particolare ai dispositivi connessi. I pulsossimetri non fanno eccezione. Sono disponibili in vendita online, in farmacia o in alcuni supermercati , a prezzi che vanno da decine a centinaia di euro. Ma sono davvero utili? Chi dovrebbe acquistarne uno? Quale dispositivo scegliere?

Cos'è un pulsossimetro? A cosa serve?

Utilizzando un sensore solitamente posizionato sulla punta di un dito, un pulsossimetro misura il livello di saturazione dell'ossigeno nei globuli rossi, noto anche come saturazione di ossigeno, espresso in percentuale. Il dispositivo indica anche la frequenza cardiaca, un buon indicatore dell'ossigenazione del sangue. Quando il sangue contiene meno ossigeno, il cuore batte più velocemente per compensare.

Come funziona un ossimetro?

Il dispositivo utilizza un fascio di luce per rilevare la trasparenza del sangue, indicandone il contenuto di ossigeno. Viene posizionato sul polpastrello (indice o medio), assicurando che la luce passi senza ostacoli (senza smalto, nemmeno trasparente) e su un dito caldo: il freddo restringe i piccoli vasi sanguigni, abbassando artificialmente il livello di ossigeno.

Ossimetria: qual è il valore normale?

Generalmente, questo livello è compreso tra il 95% e il 100% , il che significa che ogni globulo rosso contiene dal 95% al ​​100% di ossigeno. A seconda dell'individuo, un livello compreso tra il 90% e il 93% può essere accettabile, ma dovrebbe destare preoccupazione quando scende al di sotto del 90% (questo è chiamato desaturazione).

Come utilizzare correttamente un pulsossimetro?

Posizionare saldamente il dito (preferibilmente il medio o l'indice ) nel dispositivo e rimanere fermi.

Eseguire la misurazione in posizione verticale (seduti o in piedi).

Evitare che le dita diventino troppo fredde (se necessario, scaldare leggermente le mani).

Evitare di indossare lo smalto per unghie (il fascio di luce potrebbe non essere ben assorbito dalla pelle).

Tenere il pulsossimetro in posizione per almeno un minuto (o più a lungo se il valore non si è ancora stabilizzato).

La saturazione è generalmente bassa al risveglio, è meglio aspettare un po' prima di assumerlo.

Gli ossimetri non sono adatti a determinati tipi di pelle?

Non tutti possono utilizzare i pulsossimetri in modo efficace. Nel Regno Unito, gli esperti hanno scoperto che questi dispositivi possono fornire "letture fuorvianti" per i pazienti con pelle scura. Nel 2021, il Servizio Sanitario Nazionale (NHS) del Regno Unito ha rivisto le sue linee guida per l'utilizzo di questi dispositivi. Questa modifica arriva dopo uno studio di aprile che aveva rivelato che i pulsossimetri a volte amplificano i livelli di ossigeno nel sangue nelle persone con pelle scura, portando a letture fuorvianti e una lettura fuorviante può ritardare il ricovero ospedaliero o l'ossigenoterapia. I pulsossimetri consentono la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue a domicilio, consentendo così la diagnosi precoce di un peggioramento dei sintomi in caso di insufficienza respiratoria e prevenendo il ricovero ospedaliero d'urgenza.

L'obiettivo della prescrizione medica di prima linea del monitoraggio della saturazione di ossigeno pulsato (SpO2) è quello di prevenire il possibile peggioramento dei pazienti con segni respiratori e/o fattori di rischio per patologie gravi e/o di età superiore ai 65 anni. È necessario un monitoraggio regolare dei pazienti a rischio di forme gravi, in particolare una visita di controllo tra il 6° e il 12° giorno dopo l'insorgenza dei sintomi o l'esito degli esami effettuati dal medico prescrittore.

Il pulsossimetro non è molto utile in caso di asma.

Nessuno studio ne supporta l'uso in questa malattia, a parte le crisi, la persona generalmente sta bene, la sua curva di saturazione dell'emoglobina è quasi normale, ma questa curva può scendere bruscamente durante una crisi; la persona ha difficoltà a respirare, è agitata e se il trattamento abituale non funziona, a volte è necessario chiamare i servizi di emergenza. Durante un attacco d'asma acuto , la saturazione di ossigeno può scendere al di sotto del 90%. Sebbene i livelli di ossigeno diminuiscano durante un attacco d'asma, misurarli non consente necessariamente una diagnosi precoce.

Un pulsossimetro aiuta a gestire meglio la BPCO

Gli specialisti ritengono che la pulsossimetria possa essere utile nei casi di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Colpisce principalmente i fumatori e porta ad una significativa riduzione della funzionalità respiratoria. In questi pazienti, anche il minimo sintomo, come l'affaticamento o una leggera febbre , può innescare un calo della saturazione di ossigeno e in questo caso, il pulsossimetro è utile per rilevarlo. Avere una lettura basale quando la BPCO è sotto controllo grazie all'ossigenoterapia domiciliare consente di valutare una potenziale perdita di controllo, quando la saturazione scende sotto il 90% e soprattutto sotto l'85%. A 87, 88 o 89, questo è un forte indicatore di scompenso.

Il pulsossimetro è particolarmente utile negli stadi avanzati della BPCO, che richiedono ai pazienti di trascorrere gran parte della giornata sotto ossigenoterapia per mantenere un livello di saturazione superiore al 90 %. Questi pazienti devono essere in grado di gestire autonomamente i propri dispositivi per l'ossigenoterapia e per questo devobo essere perfettamente in grado di utilizzare il pulsossimetro per il monitoraggio terapeutico.

Nelle fasi meno gravi della malattia, l'uso di un pulsossimetro rafforza la sensazione di avere il controllo della propria salute. Questo è particolarmente vero durante l'attività fisica, come la camminata veloce. Raccomandato dai medici per le persone con BPCO, migliora la loro qualità di vita e può aumentare la saturazione di ossigeno di uno o due punti dopo alcuni mesi di allenamento. Vedere i propri progressi sullo schermo di un pulsossimetro può essere una buona motivazione per continuare a impegnarsi.

Un pulsossimetro è utile per riprendere a praticare sport.

La pulsossimetria è utile per chi torna a praticare sport e presenta fattori di rischio respiratorio, come gli ex fumatori. Monitorare l'evoluzione delle proprie prestazioni di riossigenazione nel corso delle settimane è rassicurante e motivante.

Bisogna prestare attenzione che questi dispositivi connessi non diventino fonte di ansia. Durante un'attività fisica piuttosto intensa, la saturazione di ossigeno può scendere sotto l'85%: questo è normale e non richiede interruzioni.

L'ossimetro è molto utile in caso di apnea notturna e insufficienza cardiaca.

Un ossimetro si rivela uno strumento prezioso per monitorare i livelli di ossigeno nel sangue in caso di apnea notturna. Ciò consente di prevedere la necessità di un dispositivo a pressione positiva continua delle vie aeree (CPAP) per riossigenare il cervello e prevenire gli effetti della sindrome delle apnee notturne ostruttive. Questo dispositivo è utile anche per rilevare anomalie in caso di insufficienza cardiaca. Un calo della saturazione di ossigeno indica un problema respiratorio causato da una malattia cardiaca, che deve essere identificato con precisione dal medico.

Come scegliere il pulsossimetro giusto?

Per orientarsi, il primo criterio è il marchio CE per uso medico.

Idealmente, il dispositivo dovrebbe essere conforme anche allo standard ISO 80601-2-61 .

In caso contrario, verificare se nelle istruzioni è specificata l'imprecisione del dispositivo , ovvero inferiore al 4%, tra il 70 e il 99% di saturazione di ossigeno.

Prima di acquistare questo dispositivo di automonitoraggio, è essenziale consultare il medico o il farmacista. Solo loro possono aiutare a determinare i livelli di saturazione dell'emoglobina a cui è necessario intervenire.