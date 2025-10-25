I segnali della carenza di vitamina D e i suoi rischi

La vitamina D svolge un ruolo essenziale per il corretto funzionamento dell'organismo: migliora la forza muscolare, rafforza il sistema immunitario, aiuta a prevenire le infiammazioni, ecc. Una carenza di vitamina D è spesso dovuta a un'esposizione insufficiente al sole, ma anche alcune patologie possono causare una carenza di vitamina D.

A cosa servono la vitamina D2 o D3? Qual è il ruolo? Quali sono i benefici?

La vitamina D non è propriamente una vitamina: è un proormone liposolubile. Viene prodotta nella pelle, immagazzinata nel fegato, nei muscoli e nel tessuto adiposo e utilizzata dall'organismo nei periodi in cui non c'è luce solare.

Per gli esseri umani sono importanti due forme di vitamina D:

vitamina D2, o ergocalciferolo, sintetizzata naturalmente dalle piante;

vitamina D3, o colecalciferolo, viene sintetizzata dall'organismo quando la pelle è esposta ai raggi ultravioletti (principalmente raggi UVB) del sole.

La vitamina D contribuisce a rafforzare le ossa. Permette un migliore assorbimento di calcio e fosfato nell'intestino, oltre al riassorbimento del calcio nei reni. Dovremmo comunque preoccuparci di una carenza anche se la massa ossea è già stata accumulata? Non accade in un inverno, ma una carenza di vitamina D contribuisce alla perdita di densità ossea dopo i cinquant'anni. Prima di quell'età, non disponiamo di studi che lo dimostrino ed è molto difficile valutare la velocità con cui le ossa perdono densità perché varia notevolmente da persona a persona.

Quando si parla di carenza di vitamina D?

Nelle persone sane, la carenza di vitamina D si verifica quando i livelli ematici scendono al di sotto di 20 nanogrammi (20 miliardesimi di grammo) per ml di sangue. Tutti gli esperti ritengono che questo sia un minimo ragionevole.

La carenza di vitamina D si verifica quando la concentrazione scende al di sotto di 10-12 nanogrammi per ml di sangue. È molto più rara e colpisce soprattutto le persone molto anziane con patologie come l'insufficienza renale.

Quali sono i sintomi della carenza di vitamina D?

Stanchezza generale (astenia), debolezza muscolare, dolori alle ossa, morale basso, mancanza di energia, malattie frequenti dovute a un calo delle difese immunitarie) sono segnali che possono indicare una carenza di vitamina D.

Nonostante il legame tra vitamina D e buona salute delle ossa sia ben noto, è meno noto che la carenza di vitamina D abbia effetti anche sui muscoli. Diversi studi, il più recente pubblicato nell'aprile 2021 sul Journal of Endocrinology , hanno collegato bassi livelli di vitamina D a una scarsa forza muscolare, che può portare a cadute negli anziani. L'integrazione può quindi aiutare a ottimizzare la massa muscolare e ridurre il rischio di fratture.

Quali malattie sono associate alla carenza di vitamina D?

Anche altre patologie sono associate alla carenza di vitamina D. In inverno, la carenza di vitamina D potrebbe essere una delle cause dell'aumento delle malattie respiratorie infettive. Molti studi suggeriscono che la vitamina D regola l'immunità, attivando la risposta antimicrobica, previene malattie infettive come raffreddore e influenza.

Altri studi hanno dimostrato un rischio maggiore di sviluppare la sindrome da demenza, e in particolare il morbo di Alzheimer, in caso di carenza. La vitamina D, infatti, ha proprietà antinfiammatorie e antiossidanti: protegge i neuroni e i vasi sanguigni, influenzando così le prestazioni cognitive.

La carenza di vitamina D è stata anche collegata allo sviluppo di tumori (colon-retto, seno, pancreas, prostata) e malattie autoimmuni (tiroidite, diabete di tipo 1, artrite reumatoide, ecc.).

Questa carenza è anche associata a un aumento del rischio di ipertensione e malattie cardiovascolari, ma "associazione" non significa "causalità". Resta da confermare se la carenza di vitamina D abbia un ruolo nell'insorgenza di tutte queste malattie. Potrebbe anche esserne una conseguenza e ad oggi, gli studi non ci permettono di sapere se l'integrazione protegga da queste malattie.

Dovrei fare un test della vitamina D?

Il nostro SSN ritiene che il dosaggio sia utile e rimborsabile in questi casi:

bambini sospettati di essere affetti da rachitismo;

adulti con sospetta osteomalacia;

riceventi di trapianto di rene;

adulti sottoposti a chirurgia per l'obesità;

osteoporosi grave

anziani che hanno subito cadute ripetute.

Un reumatologo può anche prescriverne uno prima di iniziare il trattamento per l'osteoporosi, per adattare il dosaggio del farmaco.

Per altri, l'HAS non raccomanda il dosaggio, che quindi non viene più rimborsato, nonostante sia l'unico modo per conoscere il proprio stato di vitamina D.

Non si conosce ancora la concentrazione ottimale da raggiungere per aiutare a prevenire o rallentare la progressione di una malattia e non si sa ancora se l'integrazione apporti benefici, al di fuori delle patologie muscoloscheletriche, ovviamente. Inoltre, senza dosaggio, possiamo aumentare i livelli di vitamina D entro l'intervallo desiderato, ovvero tra 20 e 60 ng/ml.

È comunque utile il dosaggio perché gli effetti di una concentrazione ematica superiore alla norma sono ancora poco noti a lungo termine.

Chi dovrebbe assumere integratori di vitamina D?

Dopo i 65 anni, l'integrazione è utile per prevenire cadute e fratture non vertebrali, come quelle del collo del femore;

È utile anche per le donne in postmenopausa che soffrono di osteoporosi, perché i trattamenti funzionano molto meno bene in caso di insufficienza.

È consigliabile anche per le persone in sovrappeso, con pelle scura, che trascorrono poco tempo all'aria aperta in estate, che indossano abiti coprenti o che sono a dieta assumere integratori, in quanto spesso presentano un'insufficienza o addirittura una carenza, soprattutto in inverno;

L'integrazione di vitamina D è raccomandata durante tutto l'anno per le donne incinte e che allattano, per i bambini piccoli di età compresa tra 2 e 5 anni e per gli anziani che vivono in istituti.

Integratori di vitamina D: e gli altri?

È consigliabile assumere integratori in modo sistematico, senza misurarli: in caso di dubbio, sarebbe un peccato non correggere una carenza, soprattutto perché l'assunzione di vitamina D non ha mostrato effetti nocivi.

Inoltre è auspicabile integrare sistematicamente le popolazioni ad altissimo rischio di insufficienza, ma è a priori inutile somministrarle a coloro che non presentano insufficienze o carenze, poiché non siamo certi dei benefici.

Gli studi più convincenti prevedono l'assunzione giornaliera di vitamina D, a dosi comprese tra 800 e 25.000 UI al giorno. Per una maggiore efficacia sulla salute delle ossa, è consigliabile associarla al calcio (idealmente presente negli alimenti).

Vitamina D: dove si trova? In quali alimenti?

Questa vitamina liposolubile viene fornita dagli alimenti e sintetizzata dall'organismo nella pelle sotto l'azione dei raggi solari. Se non vogliamo correre il rischio di carenza di vitamina D in inverno, abbiamo a disposizione tre soluzioni:

Dieta: Alcuni alimenti sono particolarmente ricchi di vitamina D, tra cui i latticini arricchiti con vitamina D, come gli yogurt.

Mangiarne due al giorno è sufficiente per soddisfare la dose giornaliera raccomandata. Anche il pesce azzurro, i tuorli d'uovo e i funghi sono ricchi di vitamina D e fiale prescritte dai medici di base e integratori alimentari disponibili senza ricetta in farmacia.