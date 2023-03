Integratori e sieri per la caduta dei capelli: offerte per lei e lui

Integratori e sieri per la caduta dei capelli possono realmente fare la differenza per chi è alla ricerca di un rimedio efficace per frenare la perdita, stimolando la crescita e valorizzando la chioma. La scelta di prodotti finalizzati a ottenere questo scopo è molto ampia e orientarsi non è sempre facile: un prezioso aiuto arriva da Amazon, che mette a disposizione numerose offerte pensate per lei e per lui.

Dalle pratiche fiale anticaduta fino agli integratori alimentari in capsule, i prodotti per prendersi cura dei capelli non mancano e sfruttano le virtù di alcuni componenti ritenuti efficaci per arrestarne la perdita, come le proteine del siero di latte, la biotina e la vitamina D.

Biomineral One, integratore anticaduta per i momenti di stress

Ricche di Lactocapil Plus, le compresse dell’integratore anticaduta Biomineral One contengono anche biotina, vitamina D3, acido linoleico e taurina, un mix perfetto per contribuire al normale metabolismo energetico. La formula è stata ideata ad hoc per favorire il benessere dei capelli soprattutto nelle situazioni di aumentato fabbisogno.

Amazon permette di risparmiare sull’acquisto della confezione da 90 compresse, se si opta per l’acquisto periodico (per usufruire dello sconto è sufficiente cliccare sull’apposita casella)

Scopri l’offerta su Amazon.

Equilibra Hair Specialist: il trattamento anticaduta completo

Il cofanetto Equilibra Hair Specialist contiene tutto quello che serve per prevenire la caduta dei capelli, ottenendo un effetto fortificante. La confezione contiene uno shampoo anti-caduta fortificante, 10 fiale anti-caduta fortificanti e 1 integratore alimentare Biofoltil forte. Lo shampoo e le fiale contengono lo speciale complesso Phytosinergia (Aloe Vera,Olio Argan,Cheratina Vegetale).

Amazon consente di ottenere un piccolo sconto con l'acquisto periodico.

Scopri l’offerta su Amazon

Equilibra Biotina Complex, per rinforzare i capelli

Pensato per favorire il benessere dei capelli e delle unghie, l’integratore Equilibra Biotina Complex contiene biotina, zinco, rame e selenio. Gli estratti di miglio, ortica ed equiseto, inoltre, arricchiscono la formula di questo prodotto. Una capsula apporta il 90% del fabbisogno giornaliero di Biotina e il 100% del fabbisogno giornaliero di zinco, rame e selenio. La confezione di 90 capsule è acquistabile anche in offerta optando per l’acquisto periodico, cliccando sull’apposita casella.

Scopri l’offerta su Amazon

Spectral.DNC-N, siero per la crescita dei capelli

DS Laboratories ha creato il siero Spectral.DNC-N per favorire la crescita dei capelli, riducendone la caduta grazie alla formula a base di Nanoxidil al 5%. Agendo direttamente sui follicoli piliferi, il siero applicato due volte al giorno offre un ottimo assorbimento per supportare capelli più spessi e forti, contrastando l’effetto del DHT che rappresenta una delle principali cause di caduta sia negli uomini che nelle donne. È possibile ottenere uno sconto optando per l’acquisto ripetuto nel tempo.

Scopri l’offerta su Amazon

Biothymus AC Active, trattamento anticaduta per capelli fragili

La confezione di 10 fiale monodose Biothymus AC Active rappresenta un valido trattamento coadiuvante anticaduta, specifico per chi ha i capelli molto fragili che tendono al diradamento. La sua formula si caratterizza per la presenza di condralact complex, condramina e sh-polypeptide-9, ma anche di aminoacidi (glicina, metionina) e di taurina, sostanze utili per la sintesi della cheratina. Le fiale si assorbono in modo veloce e facile, senza ungere e appesantire i capelli. Programmando l’acquisto periodico è possibile risparmiare sul prezzo del prodotto

Scopri l’offerta su Amazon.

PostQuam Therapy, trattamento intensivo anticaduta

Il trattamento intensivo anticaduta PostQuam Therapy, a base di placenta vegetale, nutre i capelli alla radice rinforzandoli dall'interno e rendendoli più lucenti e più voluminosi. Il kit contiene 12 fiale di vetro da applicare sul cuoio capelluto in modo regolare. La formula contiene le vitamine A, B, E, F e H ma anche la placenta vegetale e l'ippocastano in grado di stimolare la circolazione del sangue. È possibile usufruire di uno sconto optando per l’acquisto ripetuto nel tempo.

Scopri l’offerta su Amazon.

Bioscalin Nova-genina, l'anticaduta in compresse

L’integratore Bioscalin Nova-genina nasce per prendersi cura dei capelli deboli e fragili, con tendenza a cadere sia a causa del cambio di stagione sia per stress, alimentazione scorretta ed esposizione al sole. La confezione da 60 compresse rappresenta un trattamento efficace a base di Physiogenina, un complesso esclusivo che combina diversi principi attivi per favorire il benessere dei capelli, ma anche le vitamine B e C utili per il metabolismo energetico, rame e zinco. Programmando l’acquisto periodico si risparmia notevolmente sul prezzo del prodotto.

Scopri l’offerta su Amazon.

Sei già iscritto al canale Telegram delle offerte de IlGiornale.it?

Leggi anche: Piastre liscianti e arricciacapelli in sconto