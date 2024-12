Labbra screpolate? Ecco come curarle al meglio in inverno

Ascolta ora 00:00 00:00

Le basse temperature invernali mettono a dura prova le nostre labbra, causando fastidiose e dolorose screpolature e irritazioni. Prendersi cura di questa parte del nostro corpo ci permette di evitare tutta una serie di fastidi dovuti a vento, aria secca e gelo. Correre ai ripari, intervenendo con i dovuti rimedi, allontana anche il rischio che certe piccole lesioni possano evolversi in altro, come la dermatite atopica e la cheilite angolare. Per nostra fortuna le soluzioni per mantenere le labbra morbide e idratate sono molteplici.

Al primo posto fra gli interventi da mettere in pratica ogni giorno c'è l'uso del balsamo o dell'unguento per labbra. In commercio abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta, e ciascuno può orientarsi sul prodotto che preferisce. L'essenziale, dicono gli esperti, è che garantisca una buona idratazione. Non bisogna inoltre abusarne, perché un eccesso di balsamo può alterare l'equilibrio naturale delle nostre labbra, creando l'effetto contrario.

Le labbra andrebbero idratate di notte. Per chi intende seguire la procedura completa, si inizia con una leggera esfoliazione effettuata con un prodotto delicato (meglio evitare i classici scrub allo zucchero, che sono particolarmente aggressivi). Poi si può applicare una maschera, o un unguento a base di acido ialuronico e ceramidi, oppure della semplice vaselina al 100%. L'acido ialuronico contrasta l'insorgenza delle rughe, oltre a garantire un buon livello di idratazione, mentre le ceramidi mantengono l'integrità della barriera cutanea. Al termine del trattamento, si possono idratare le labbra col balsamo.

Un consiglio per le donne è senz'altro quella di idratare le labbra prima dell'applicazione del rossetto, specie se matte. Questo permetterà di contrastare la disidratazione ed evitare che vengano accentuate le classice pellicine.

Il balsamo, raccomandano gli esperti, deve garantire una buona idratazione, ma non solo. Quando si sceglie un prodotto sarebbe importante verificare che questo sia anche SPF, ossia in grado di proteggere anche dai raggi solari.

Andrebbe poi evitata l'abitudine di mordicchiarsi/umettarsi la bocca.

Oltre ad accentuare lo stato di secchezza, c'è il rischio che creino anche delle. La cura delle labbra dovrebbe essere giornaliera, e mai trascurata. C'è anche chi consiglia l'uso di un umidificatore nelle proprie case durante la stagione secca invernale.