Laringite, mai sottovalutarla: cause, sintomi e rimedi

Ascolta ora 00:00 00:00

Dati alla mano, sembrerebbe colpire maggiormente gli uomini di mezza età. Stiamo parlando della laringite, ovvero un'infiammazione della laringe e delle corde vocali. La laringe, chiamata anche organo fonatorio, si trova all'inizio della trachea e rappresenta l'ultimo tratto delle vie aeree superiori. Essa ha il compito di:

Permettere la fonazione mediante la vibrazione delle corde vocali

mediante la vibrazione delle corde vocali Consentire il passaggio dell'aria alle vie aeree inferiori

alle vie aeree inferiori Impedire al bolo e ai liquidi di penetrare, durante la deglutizione, nella trachea.

La laringite, nella maggior parte dei casi, è provocata da agenti virali, tuttavia non deve mai essere trascurata poiché potrebbe essere l'espressione di problematiche serie. Come si manifesta? Qual è la terapia più indicata? Scopriamolo insieme.

Le tipologie e le cause della laringite

Le cause della laringite variano a seconda della natura dell'infiammazione che può infatti essere acuta o cronica. Si definisce acuta la flogosi che dura meno di tre settimane e che non determina nessuna alterazione anatomica permanente della laringe. L'infiammazione è, invece, cronica se si protrae per più di tre settimane e se è responsabile di cambiamenti anatomici perenni dell'organo fonatorio.

Cause della laringite acuta

Può essere provocata da:

Infezioni virali : si tratta della forma più comune. I principali responsabili sono i rhinovirus, gli adenovirus, i coronavirus, i virus dell'influenza, della parainfluenza, della varicella e degli orecchioni

: si tratta della forma più comune. I principali responsabili sono i rhinovirus, gli adenovirus, i coronavirus, i virus dell'influenza, della parainfluenza, della varicella e degli orecchioni Infezioni batteriche : forma meno diffusa, è sostenuta dai batteri che provocano la difterite e la pertosse

: forma meno diffusa, è sostenuta dai batteri che provocano la difterite e la pertosse Infezioni fungine : forma che colpisce soprattutto i pazienti immunodepressi, è scatenata da un fungo del genere Candida o da una muffa del genere Aspergillus

: forma che colpisce soprattutto i pazienti immunodepressi, è scatenata da un fungo del genere Candida o da una muffa del genere Aspergillus Sforzi eccessivi della voce : ad esempio gridare a lungo

: ad esempio gridare a lungo Tosse prolungata

Frequente schiarimento della voce.

Cause della laringite cronica

Può essere provocata da:

Reflusso gastroesofageo

Sinusite

Abuso di alcol

Inalazione di sostanze irritanti

Fumo di sigaretta

Paralisi delle corde vocali

Professione di cantante

Tumore della laringe.

I sintomi della laringite

Le manifestazioni della forma acuta compaiono all'improvviso e peggiorano in due o tre giorni. Al contrario l'esordio della forma cronica è più graduale e il peggioramento della malattia avviene nell'arco di diverse settimane o mesi. La sintomatologia include:

Difficoltà a parlare o perdita della voce

Raucedine

Gola secca

Mal di gola

Sensazione di prurito alla gola

Frequente bisogno di schiarire la gola

Tosse secca

Febbre lieve.

Particolare attenzione deve essere posta ai bambini con meno di cinque anni. Chiamata anche "croup", la laringotracheobronchite di origine virale nei piccoli provoca gonfiore attorno alle corde vocali al quale si associa difficoltà respiratoria e una tosse che ha un suono simile a quello emesso da un cane che abbaia.

Questo disturbo può divenire pericoloso. Infatti è bene chiamare i soccorsi o rivolgersi prontamente a un medico se compaiono sintomi come temperatura corporea elevata, eccesso di saliva che gocciola dalla bocca, suoni acuti durante l'inspirazione, difficoltà respiratorie e di deglutizione.

La terapia e la prevenzione della laringite

La terapia della laringite varia a seconda della causa scatenante. Per la forma acuta, oltre a mantenersi costantemente idratati e ad evitare di parlare troppo e a voce alta, è possibile assumere farmaci antinfiammatori e antidolorifici. Gli antibiotici servono solo se l'infezione è sostenuta da batteri.

La sintomatologia della forma cronica trova giovamento nel momento in cui

si cura la causa sottostante, che sia il reflusso gastroesofageo, un'allergia o il tanto temuto cancro laringeo . Come sempre la prevenzione è fondamentale. Essa si basa sul rispetto di alcuni semplici