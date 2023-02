Macchie bianche sulle unghie, cosa sono e perché compaiono

Si presentano sulle unghie di mani e piedi come comuni macchie bianche, oppure puntini dal formato ridotto o come linee sottili dalla dimensione limitata, interessando contemporaneamente più dita. La condizione molto comune è nota come leuconichia ed è considerata una lesione del letto ungueale, data da cause sempre differenti.

La presenza delle macchie bianche è molto comune e, generalmente, non desta grossa preoccupazione ma è bene considerarla quale segnale che il corpo lancia. Impariamo a conoscerle e individuarle, comprendendone le cause reali e mettendo in campo la giusta soluzione.

Leuconichia, di cosa si tratta: sintomi e cause

Le macchie che compaiono sulle unghie delle mani e dei piedi sono molto comuni e particolarmente diffuse, una condizione nota come leuconichia. Questa è una decolorazione della superficie esterna dell'unghia, parziale o totale, con relativa comparsa di macchioline, strisce irregolari di colore bianco e formato limitato. Molto ricorrente a ogni età non desta grosse preoccupazioni, ma è comunque un segnale che il corpo sta lanciando. Tra le cause più comuni possiamo individuare:

reazioni allergiche a un prodotto che viene applicato sull'unghia stessa, come ad esempio uno smalto, una crema, un unguento;

a un prodotto che viene applicato sull'unghia stessa, come ad esempio uno smalto, una crema, un unguento; manicure , magari troppo frequente e con l'impiego di gel o unghie acriliche che possono incidere sulla salute dell'unghia stessa;

, magari troppo frequente e con l'impiego di gel o unghie acriliche che possono incidere sulla salute dell'unghia stessa; urti e colpi , lesioni frutto di un forte impatto contro una superficie, contro un oggetto;

, lesioni frutto di un forte impatto contro una superficie, contro un oggetto; infezioni magari da funghi , tra tutti l'onicomicosi superficiale bianca che rende le unghie dei piedi più fragili e meno stabili;

magari da , tra tutti l'onicomicosi superficiale bianca che rende le unghie dei piedi più fragili e meno stabili; carenze di minerali, le macchioline bianche possono indicare una diminuzione dei livelli di ferro o anche zinco.

Tra le cause meno comuni, e per questo più rare, la presenza di piccole macchie bianche sulle unghie potrebbe essere indicativa di alcune problematiche. Ad esempio cardiache, o di un'insufficienza renale, polmonite, avvelenamento da arsenico, ma anche salute instabile, psoriasi o eczema e dermatofitosi. Nei casi più sospetti è bene consultare il medico di fiducia per attuare accertamenti mirati.

Soluzioni e cure più utili

Per risolvere la condizione è importante considerare il quadro clinico personale e i fatti recenti che hanno coinvolto il benessere delle unghie. Differenziando tra:

leuconichia punctata , tipica dei bambini con macchioline piccolissime di pochi millimetri

, tipica dei bambini con macchioline piccolissime di pochi millimetri leuconichia striata molto comune, si manifesta con strisce sottili, parallele o trasversali

molto comune, si manifesta con strisce sottili, parallele o trasversali leuconichia totale, molto meno comune e solitamente ereditaria, con l'unghia che diventa tutta bianca.

Per un esito ottimale è importante sottoporre il tutto al medico di fiducia che potrà intercettare la causa, così da risolvere la problematica in modo adeguato. Suggerendo unguenti, soluzioni e sieri, creme e prodotti rinforzanti, ma anche prodotti antimicotici oppure cure mirate per il reintrego dei sali minerali. Ad esempio in caso di carenze alimentari il medico potrà stilare una dieta mirata e maggiormente bilanciata, oppure l'assunzione di integratori specifici in grado di favorire un maggiore benessere personale. Mentre a fronte di un quadro clinico più complesso, corredato da sintomi meno comuni, potrà suggerire approfondimenti mirati utili per valutare la condizione generale del paziente. Come sempre il fai da te in campo medico non è mai una valida soluzione, meglio affidarsi ai professionisti del settore che così potranno risolvere la condizione in modo rapido.