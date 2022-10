Over, come rinforzare le unghie a 60 anni

Unghie forti anche a 60 anni, con il passare degli anni anche questa parte del corpo può subire cambiamenti e modifiche sia dal punto di vista estetico, strutturale che della crescita. Spesso la loro salute è legata al benessere dell'organismo, alla condizione fisica personale e anche allo stile di vita. Per questo è importante aver cura del proprio corpo, sia esternamente che internamente, così da preservare la cura di ogni sua parte, comprese le unghie delle mani e dei piedi. Ecco qualche suggerimento e indicazione utile.

Unghie, a cosa servono

Parte integrante di mani e piedi ci si interroga poco sulle unghie, eppure queste estensioni semirigide non svolgono solo un ruolo estetico per chi le ama decorare, ma ci accomunano ai primati, i parenti prossimi dell'uomo, e servono per proteggere i polpastrelli e per eseguire lavori di precisione oltre ad afferrare elementi molto piccoli. Consentono alle dita una maggiore stabilità e sensibilità, garantendo la possibilità di effettuare gesti quotidiani come grattare, tagliare, raschiare e molto altro. Risultano semi-impermeabili e si attivano come barriera contro i colpi, in particolare per le dita dei piedi. La crescita è soggetta alla condizione di salute personale ma, in media, è di circa 0,1–1 mm al giorno. Sono fatte di cheratina ovvero una proteina presente nel corpo, sintetizzata da cellule specifiche e che, nel caso delle unghie, sono collocate alla base delle stesse in un'area nota come matrice.

Unghie sane: aspetto e cause dell'indebolimento

Le unghie comunicano attraverso il loro aspetto, sottolineando lo stato di salute del corpo e le eventuali carenze. Possono indicare problemi circolatori attraverso l'area della lunula che appare violacea, oppure carenze alimentari se appaiono troppo fragili, ma anche il diabete che si palesa attraverso segni rossi, con solchi, infezioni e molto altro. Con il passare degli anni possono cambiare aspetto, divenendo più dure, spesse, con alcune fragilità e taglietti, o crescere storte. L'invecchiamento fisiologico può incentivare uno sfaldamento della struttura, agevolato anche dalle condizioni atmosferiche e ambientali. Lo sfaldamento può risultare sia verticale che orizzontale, possono apparire macchie bianche legate a micosi e infezioni, con bordo frastagliato e non omogeneo. Le cause, come anticipato sono molteplici, come ad esempio:

carenze alimentari con una mancanza di sali minerali e vitamine come B6, C,E,D,A e ferro, rame, calcio, zinco ma anche di amminoacidi

infezione micotica

patologie legate alla tiroide

patologie metaboliche come ad esempio diabete, malattia di Gaucher, celiachia

stress

malattie della pelle

scarsa idratazione

anemia

l'impiego di prodotti aggressivi quali detersivi, smalti, trattamenti estetici non adeguati

igiene sommaria

onicofagia ovvero mangiarsi le unghie

Over 60, come rinforzare e curare le unghie

La cura delle unghie nei senior passa attraverso il trattamento personalizzato di mani e piedi che, spesso, mostrano due condizioni differenti: le prime risultano fragili e opache, le secondo dure e spesso con crescita storta. Per ottenere unghie sane è importante dedicare tempo al benessere delle stesse immergendo mani e piedi in ciotole con acqua tiepida e oli essenziali come ad esempio olio di mandorle, olio di semi d'uva, olio di cipresso, di mirra ma anche succo di limone e di vitamina E. Ottimi anche i rimedi naturali a base di olio extravergine di oliva, acqua e limone, olio di ricino, olio di neem ed equiseto. Basta introdurre la parte in acqua trattata con l'olio preferito lasciando ammorbidire l'area, pulendo le unghie con un'apposita spazzolina così da rimuovere lo sporco residuo e tamponando con un asciugamano pulito per poi massaggiare con creme a base vegetale, ad esempio olio di jojoba, di karité o di cacao.

Bisogna preservarne l'igiene quotidiana in tandem con una buona manicure effettuata da esperti di settore, in particolare se sono presenti patologie quali il diabete che necessitano di attenzioni specifiche. Importante proteggere mani e piedi con guanti e scarpe comode, prestando forte attenzione all'alimentazione e all'idratazione assumendo dosi adeguate di vitamina E e sali minerali, oltre che di acqua, evitando abitudini dannose come il fumo e mettendo in pausa l'impiego di smalti e prodotti chimici, giusto il tempo necessario per recuperare la forza e la solidità persa. Per un percorso mirato e personalizzato è bene consultare il medico di fiducia che potrà suggerire i prodotti più idonei al singolo caso, ma anche una visita dal podologo per monitorare il benessere delle unghie dei piedi.