Malattie croniche: quali sono, conseguenze e come conviverci

Le malattie croniche sono tutte quelle condizioni patologiche caratterizzate da un lungo decorso e dalla necessità di un'assistenza continuata nel tempo. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, solo in Italia ad esserne affetti sono circa 24 milioni di individui, in particolar modo anziani e donne con più di 55 anni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che esse ogni anno uccidono 41 milioni di persone. Tale cifra rappresenta il 71% di tutti i decessi a livello globale.

Quando non conducono alla morte, le malattie croniche sono le principali responsabili di un netto peggioramento delle condizioni di vita del paziente. Si tratta, dunque, di una vera e propria emergenza non solo sanitaria, ma anche sociale ed economica che pesa sui sistemi di assistenza sanitaria di ogni Paese. Sempre l'OMS ha constatato che a farne le spese sono soprattutto i Paesi a basso e medio reddito dove si registrano il 77% di tutte le dipartite.

Le cause delle malattie croniche

L'Istituto Superiore di Sanità ha individuato alcuni fattori di rischio in grado di influenzare la comparsa delle malattie croniche. Spesso una patologia è l'esito della combinazione di più fattori che possono essere così suddivisi:

Fattori di rischio modificabili : sedentarietà, alimentazione scorretta, mancanza di attività fisica, consumo di tabacco, abuso di alcol;

: sedentarietà, alimentazione scorretta, mancanza di attività fisica, consumo di tabacco, abuso di alcol; Fattori di rischio modificabili : età avanzata, predisposizione genetica;

: età avanzata, predisposizione genetica; Fattori di rischio intermedi : ipertensione, sovrappeso, obesità, iperglicemia, ipercolesterolemia;

: ipertensione, sovrappeso, obesità, iperglicemia, ipercolesterolemia; Fattori di rischio socio-economici e ambientali: inquinamento, invecchiamento della popolazione, urbanizzazione.

Sempre l'Istituto Superiore di Sanità fa sapere che: "Nel loro insieme questi fattori di rischio sono responsabili della maggior parte dei decessi per malattie croniche in tutto il mondo e in entrambi i sessi".

Quali sono le malattie croniche

Abbiamo accennato a quelle che sono le caratteristiche delle malattie croniche. Innanzitutto, poiché il loro decorso è lento, esse interferiscono con l'autosufficienza della persona e in alcuni casi sono anche responsabili di disabilità. Tali disturbi, inoltre, vengono considerati incurabili. Tuttavia la gestione non è impossibile e, oltre alla cura farmacologica e ai controlli periodici, si interviene con cambiamenti nello stile di vita.

Le quindici principali malattie croniche sono le seguenti:

Tumori Cardiopatie Asma Diabete Ipertensione Morbo di Alzheimer Morbo di Parkinson Insufficienza renale Ictus Fibrosi cistica Patologie respiratorie: BPCO, enfisema polmonare, bronchite Patologie dell'apparato muscolo-scheletrico: osteoporosi, artrosi Patologie della vista: glaucoma, retinopatia diabetica Patologie gastrointestinali: morbo di Crohn, colite ulcerosa Patologie autoimmuni: celiachia, lupus eritematoso sistemico, sclerosi multipla, artrite reumatoide

Le conseguenze delle malattie croniche

Essere affetti da un disturbo cronico non è affatto semplice poiché le conseguenze sono tante e spesso anche invalidanti. Da un punto prettamente fisico pensiamo, ad esempio, al dolore continuo e all'affaticamento. Il soggetto si sente stanco e così rinuncia a praticare molte attività nel timore di aggravare la sua condizione. Ciò, inevitabilmente, ha delle ripercussioni non rosee sui livelli di energia e sullo stato di forma generale che non può fare a meno di deteriorarsi.

Dover convivere con l'imprevedibilità della malattia e con l'incertezza del futuro significa anche sopportare un notevole carico di stress che si traduce quasi sempre in ansia, stanchezza, problematiche cognitive e del sonno. In questi pazienti viene spesso diagnosticata la depressione poiché la patologia lede l'immagine della persona che, non riconoscendosi più in ciò che è diventata, rimpiange il passato.

Tra le altre conseguenze ricordiamo le difficoltà di relazione, l'isolamento sociale, la solitudine, il senso di impotenza. Ancora le difficoltà lavorative e i possibili problemi finanziari derivanti da queste ultime. La mancanza di denaro, come ben si può comprendere, rende arduo se non impossibile sostenere le spese sanitarie e tale situazione, ancora una volta, si riverbera negativamente sullo stato di salute psicofisica.

Convivere con le malattie croniche

Il Centro di controllo e prevenzione delle malattie ha individuato quattro punti salienti il cui rispetto permette all'individuo di convivere meglio con la propria patologia cronica:

Attenersi al piano terapeutico previsto: innazitutto è essenziale che il paziente comprenda bene la modalità di assunzione dei farmaci e che, in caso di dubbi, ponga tutte le domande che ritiene necessarie agli specialisti. Inoltre egli deve pianificare controlli regolari presso il medico curante e monitorare a casa lo stato di salute, ad esempio misurando la pressione arteriosa e/o la glicemia; Imparare a conoscere la malattia: il paziente e i suoi familiari possono avvalersi dei programmi educativi offerti sia dalla sanità pubblica che da quella privata; Praticare una regolare attività fisica: la scienza ha appurato da tempo che il movimento è in grado di controllare il peso corporeo, ridurre il dolore e migliorare il benessere mentale e la qualità del sonno; Adottare una dieta sana: via libera a verdura, frutta, cereali integrali, latticini, legumi, carni magre, pesce, legumi. Bisogna, invece, limitare il consumo di cibi ricchi di zuccheri semplici, di grassi saturi e di sale.

Malattie croniche ed esenzione dal ticket

Il ministero della Salute fa sapere che le malattie croniche e le condizioni che hanno diritto all'esenzione dal ticket sono individuate in base ai criteri dettati dal decreto legislativo n.124 del 29 aprile 1998. Per poter usufruire di questo diritto è necessario presentare all'Azienda sanitaria locale (ASL) di residenza una certificazione che attesti la presenza di una o più patologie rilasciata da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica. Alla domanda vanno allegati:

La copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica o da una struttura ospedaliera privata accreditata

rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica o da una struttura ospedaliera privata accreditata La copia del verbale di invalidità

I certificati delle commissioni mediche degli ospedali militari

delle commissioni mediche degli ospedali militari Le certificazioni rilasciate da istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'UE.

L'ASL rilascia così un attestato di esenzione che riporta la definizione della malattia, il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione.

Leggi anche: