Mestruazioni, come gestire i disagi in estate

Ascolta ora 00:00 00:00

Durante la stagione estiva, il ciclo mestruale può rappresentare un vero disagio: può arrivare in ritardo, variare in durata e flusso, ed essere anche più doloroso; senza dimenticare le irritazioni provocate dall'utilizzo di assorbenti a contatto con la pelle già infiammata dal sudore.

Il disagio creato nel periodo estivo

Aldilà di problematiche serie, dall'ovaio policistico, a disturbi della tiroide, o la cattiva alimentazione, menopausa o gravidanza che sono fattori che possono creare squilibri a prescindere dalla stagione, esistono invece condizioni legate esclusivamente al periodo estivo, come il caldo eccessivo, gli sbalzi termici, il cambio di abitudini alimentare o le riduzioni delle ore di sonno. Fattori questi che possono influire sul normale equilibrio ormonale che regola il ciclo mestruale.

I consigli del ginecologo

Di questo abbiamo parlato con il Dott. Marco Grassi, ginecologo del Reparto di Ginecologia dell'Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, per capire come gestire questi fastidi durante i mesi più caldi.

" Una delle cose principali -spiega il ginecologo - è quello di bere molta acqua" . Può sembrare una cosa banale soprattutto d'estate, ma non è così: " L'idratazione aiuta a ridurre i crampi e il gonfiore - sottolinea il ginecologo - è consigliato bere almeno due litri di acqua al giorno, aumentando l'assunzione in caso di attività fisica intensa o esposizione prolungata al sole ”.

Evitare le ore più calde

Nei giorni del ciclo, soprattutto chi ha generalmente un flusso abbondante, dovrebbe evitare di esporsi al sole nelle ore più calde: " Durante quel periodo, il corpo di una donna subisce varie fluttuazioni ormonali che possono influenzare la termoregolazione e la sensibilità al calore" - spiega il dott. Grassi - così come sarebbe importante seguire un'alimentazione più leggera: " Evitando cibi salati e il grande consumo di zucchero, che possono peggiorare la ritenzione idrica ". Il consiglio, ma lo è in generale con il caldo, è quello di privilegiare cibi ricchi di acqua come frutta e verdura che in estate abbondano per varietà e alto contenuto di sali minerali.

Limitare l'attività fisica

Una passeggiata, una seduta di yoga leggera, apportano grandi benefici soprattutto per chi ha un ciclo mestruale doloroso, aiutando sia a diminuire i crampi che a migliorare la circolazione che aiuta con il dolore. Ma attenzione non bisogna assolutamente esagerare: " Evitate sforzi eccessivi e preferite le ore più fresche per l'attività fisica - spiega il medico - s olo così si possono apprezzare i benefici. Molto importante usare anche abiti leggeri e traspiranti, preferibilmente in cotone che aiutano a non aumentare la sudurazione ed evitare irritazioni dovute anche all'uso di assorbenti ".

Quando ricorrere al ginecologo

È indubbio che anche se fastidiosi, questi sono disagi che si possono affrontare tranquillamente, anche usando i consigli dati dal ginecologo, ma non bisogna comunque sottovalutare sintomi non comuni che richiedono invece una visita ginecologica: " In caso di " conclude il dott. Grassi.