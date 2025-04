Mouth taping, come funziona e perché fa dormire meglio

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mouth tapig è un rimedio prezioso pratico e semplice per riposare al meglio la notte e che sta dilagando tanto sui social, soprattutto su Tik Tok.

È una vera e propria pratica curiosa e fuori dall’ordinario che serve per contrastare l’insonnia. Il termine “mouth taping” letteralmente in inglese significa “tappare la bocca”.

Che cos’è il mouth taping

Questa pratica consiste nel sigillare le labbra con un adesivo durante le ore notturne per godere solo della respirazione nasale. A praticarlo sono le star dello show business come Gilnew Paltrow ed Emma Roberts. È un modo che serve per non russare e soprattutto per limitare le apnee notturne che minano al sonno riposante. Al momento non esiste alcuna validità scientifica che sostiene che questo metodo sia efficace nonostante se ne parla da tanti mesi.

Il cerotto che si usa per questa pratica si applica proprio prima di coricarsi. Quelli più diffusi sono a forma di H sdraiata in orizzontale. In commercio troviamo anche quelli a forma ovale o quelli a forma di labbra. Il materiale utilizzato per il cerotto da mouth taping è il silicone.

Quali sono i benefici del mouth taping

Chi pratica il mouth taping sostiene di ottenere tanti benefici salutari, soprattutto in termini di qualità del sonno. Questa pratica infatti aiuta a respirare efficacemente. Filtra allergeni, tossine e detriti durante il sonno. Impedisce che queste sostanze arrivino direttamente ai polmoni sviluppando allergie.

Inoltre l’aria che il cerotto filtra nei polmoni risulta meno fredda. Lo stesso vale per l’aria che viene filtrata nella bocca e nella gola che ne risulta anche meno umida. Sigillando le labbra durante il sonno inoltre si mantiene pulito il cavo orale e si previene la fastidiosa alitosi legata all’attacco di batteri che si può verificarsi durante la notte quando si tende ad avere la bocca aperta perché si respira con essa e non solo col naso.

Il mouth taping è in grado di stimolare energie positive. La respirazione lenta durante la notte aiuta ad attivare il sistema nervoso parasimpatico che riduce lo stato di stress donando benessere. Dal punto di vista dell’estetica contrasta la formazione delle rughe sul naso e sulle labbra.

A chi è sconsigliata questa pratica

Questa pratica però è sconsigliata a chi soffre di allergie stagionali, sinusiti e riniti perché tenere tappata la bocca durante la notte limitando l’azione delle vie respiratorie può contribuire ad aggravare questo tipo di patologie e problemi respiratori. Questo avvertimento è diffuso anche a chi ha il setto nasale deviato che rischierebbe un affaticamento del cavo nasale per respirare.

Il consiglio

degli esperti è diperché se i materiali con i quali sono stati prodotti non lo sono, possono provocare irritazioni alla zona delle labbra e soprattutto alle labbra.