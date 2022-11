Nevralgia del trigemino, che cos’è e come si manifesta

La nevralgia del trigemino è una sindrome cronica che si manifesta attraverso un dolore costante nelle aree del volto che interessano il quinto nervo cranico.

Quest’ultime comprendono gli occhi, la mandibola, il mento e la parte superiore della guancia. Questa particolare sindrome è provocata da una coppia di nervi chiamati trigemino. Sono posizionati in maniera simmetrica nella zona cranica. Una volta che si infiammano provocano delle crisi di dolore improvvise e dalla durata variabile.

Questo tipo di nervo risulta essere il più grande tra i dodici che sono posizionati a livello cranico. La nevralgia di questa zona genera un dolore che può essere percepito anche solo da una parte del viso. Gradualmente può diventare costante. A soffrirne risulta una persona su 25 mila. Ad esserne più colpite sono le donne rispetto agli uomini. La fascia d’età più interessata è quella che va dai cinquanta ai sessant’anni. Le possibilità di soffrire di questa sindrome cronica aumentano se in famiglia sono presenti soggetti che ne soffrono ciclicamente.

Cause e sintomi della nevralgia del trigemino

Le cause di questa sindrome cronica sono molteplici. Tra quelle più frequenti e diffuse vi è lo stress, il colpo di freddo dovuto a sbalzi improvvisi di temperature o l’herpes. L’infiammazione si manifesta attraverso la percezione di un dolore improvviso che sembra una scossa elettrica. Essa è localizzata nella zona tra orecchie e occhi.

A causa di questo dolore risulta difficile svolgere attività quotidiane semplici e consuete come deglutire, fare uno starnuto, lavarsi i denti, radersi. Persino esporsi a zone ventilate risulta doloroso. Le crisi di dolore sono temporanee e cicliche. Tra una crisi e un’altra solitamente vi sono periodi di benessere. La crisi arriva all’improvviso comportando un dolore acuto. È spesso accompagnato dall’insorgenza di congiuntiviti e dall’aumento della secrezione lacrimale e nasale.

Come si cura e previene la nevralgia del trigemino

Solitamente una volta diagnosticata la nevralgia del trigemino si segue una terapia farmacologica a base di antiepilettici. Nei casi gravi e quando il paziente non ottiene alcun beneficio dai farmaci che sono stati prescritti viene consigliato l’intervento chirurgico. Oggi sono messe in pratica diverse tecniche chirurgiche mini invasive come l’intervento MVD che vuol dire Microvascolar Decompression attraverso il quel si esegue una decompressione del nervo trigemino. Questa tipologia di intervento risolve efficacemente l’origine del problema senza creare una lesione sul nervo.

Prevenire la nevralgia del trigemino non è facile. Quando la causa è legata agli sbalzi di temperatura legati alla stagione più fredda sarebbe opportuno proteggere al meglio la zona del viso che è esposta maggiormente a questo tipo di infiammazione dolorosa. Gli esperti consigliano inoltre di evitare di viaggiare in macchina col finestrino aperto quando c’è vento o cercare di non posizionarsi vicino alla finestra o alla fonte di aria condizionata quando si è in ufficio o a casa. Può essere d’aiuto anche evitare di bere bevande troppo calde o fredde.