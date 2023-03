Nutricosmesi: antiaging e longevità della pelle

La nutricosmesi ha dato un impulso allo sviluppo di soluzioni efficaci per contrastare la degradazione di elementi strutturali della pelle e dell’organismo.

I nutricosmetici sono integratori ad uso orale con ingredienti naturali che nella loro sinergia e dinamica biologica contribuiscono a rallentare i processi degenerativi di pelle, capelli ed unghie e di differenti funzioni fisiologiche dell’organismo. La loro finalità è compensare micro-deficienze di elementi che indeboliscono le componenti cutanee con formulazioni studiate per sopperire stati di carenza o sub carenza nutrizionale della pelle.

I nutricosmetici hanno la funzione di preservare la densità della cute, migliorare l'idratazione dei tessuti e ridurre la profondità delle rughe, conservando l’uniformità dell'incarnato: agendo all’interno dell’organismo consentono di migliorare l’aspetto estetico, supportare la longevità del corpo ed aiutare il benessere psico-fisico.

Gli elementi che compongono i nutricosmetici

Gli elementi che troviamo nei nutricosmetici sono sostanze bio-regolatrici, vediamo le principali.

Gli omega 3-6-9

Gli omega 3-6-9, antiossidanti, contrastano i processi di degenerazione, fungono da scudo, proteggendo la pelle e sono veri e propri motori di longevità. Contribuiscono a mantenere elastiche e permeabili le membrane cellulari della pelle, favorendo il trasferimento dell’energia ed ossigeno al sangue, rendono l'apparato vascolare elastico e regolano la produzione ormonale.

L'acido ialuronico

L’acido ialuronico assicura il grado corretto di idratazione dei tessuti. Assunto per via orale, grazie alla sua capacità di legare e trattenere acqua, sostiene l’elasticità dei tessuti e la levigatezza e densità della pelle. Gli integratori orali contengono acido ialuronico idrolizzato, che è più facilmente assorbito dall'intestino.

Il collagene

Il collagene, proteina componente importante di tessuti, ossa, denti, cartilagine, e legamenti che purtroppo degrada nel tempo. L’assunzione per via orale contribuisce alla morbidezza ed all'elasticità della pelle, previene le rughe ed apporta benefici a legamenti, tendini e articolazioni. Gli integratori orali contengono collagene idrolizzato (scomposto chimicamente in frammenti più piccoli) per facilitarne la digestione.

Le vitamine C ed E

Le vitamine C ed E, sono micronutrienti da reintegrare quasi quotidianamente perché il nostro corpo non li sintetizza autonomamente. La loro funzione è vitale per le reazioni biochimiche di vari processi cellulari che coinvolgono differenti organi. Hanno proprietà antiossidanti, idratanti, rigeneranti, riequilibranti e antirughe.

È importante sottolineare che i nutricosmetici “integrano” e compensano carenze nutrizionali ma non possono sostituire un'alimentazione equilibrata, ricca di frutta e verdura, che è una delle chiavi del benessere e della buona salute della pelle e del corpo.

I prodotti consigliati

Perle Irio-E – Potere antiossidante, antiage (omega 3,6,9 e Vitamina E). Rassodano, illuminano e tonificano la pelle e rafforzano e rigenerano capelli e unghie. Rallentano l'invecchiamento cutaneo ed i processi degenerativi dell'età.

Ialuronic Actidrink - Sciroppo con acido ialuronico e collagene, 4 estratti vegetali e 2 vitamine. Azione interna all'organismo per il grado corretto di idratazione della pelle. Apporta elasticità e vischiosità alla pelle, rassodandola, con effetto densificante ed antirughe. Fortifica e protegge tendini, cartilagine e tessuto muscolare.

