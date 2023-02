Antiage In&Out: l'azione dei nutricosmetici

Le soluzioni antiage e di “benessere estetico” possono essere combinate, con azioni complementari e sinergiche: l’applicazione di prodotti direttamente sulla pelle (OUT) si integra con prodotti ad azione interna al corpo (IN). La novità sono i nutricosmetici, integratori alimentari ad uso orale, ricchi di nutrienti e sostanze “cosmetiche”, nati per rallentare i processi degenerativi e per rivitalizzare pelle, capelli ed unghie. Soluzioni naturali che agiscono all’interno dell’organismo per contrastare micro-carenze delle componenti cutanee. Questa è la risposta naturale innovativa per preservare la densità della pelle, migliorare l’idratazione, ridurre la profondità delle rughe, cercare di mantenere l’uniformità dell’incarnato.

In un'intervista, l'esperta Mirna Cucchiara, Dottore in Scienze Farmaceutiche e specializzata in Scienze e Tecnologie Cosmetiche spiega: "La cosmetologia sta facendo passi da gigante: è uno dei settori più dinamici, spinto dalla crescente attenzione alla cura personale e dalla pressante domanda di prodotti che aiutino la longevità della pelle e del corpo. Oggi si sperimentano sostanze con principi attivi che lavorano sia all’interno dell’organismo che sulla superfice della pelle. Sono soluzioni naturali nutri-dermocosmetiche, per usare un termine ormai diffuso, attente alla salute e, in un certo senso, sono anche psico-terapeutiche perché agiscono su autostima e benessere interiore".

Qual è la differenza tra una crema ad uso esterno ed un nutricosmetico?

"Le creme sono per lo più strutture biomimetiche (cioè ispirate dalla natura). Se applicate sulla pelle, rilasciano principi attivi capaci di migliorarne l’aspetto. Il nutricosmetico invece è un integratore che si assume oralmente: contiene sostanze naturali che compensano o prevengono micro deficienze nutrizionali, una delle principali cause di processi degenerativi di pelle, capelli e unghie".

È più efficace l’azione di un nutricosmetico o quella di un cosmetico “esterno”?

"Diciamo pure che le loro azioni sono complementari ai fini di ottenere elasticità cutanea, compattezza e densità dermica. I principi attivi dei cosmetici agiscono direttamente sulla cute mentre i nutricosmetici hanno funzioni rigeneranti all’interno del corpo e proteggono le cellule".

Come si fa a capire se si ha bisogno di nutrienti relazionati alla pelle?

"Il fenomeno degenerativo è fisiologico, in genere inizia dopo i 25 anni con un graduale cedimento delle strutture. I segnali possono essere più o meno visibili o vanno intercettati perché diventi utile la prevenzione prima possibile. Infatti, oggi abbiamo a disposizione varie soluzioni naturali per aiutare l’organismo ed i tessuti cutanei ad attenuare i processi d’invecchiamento e dare un impulso rigenerativo alla pelle".

Quali nutrienti o sostanze possono essere necessari?

"I principali fenomeni da contrastare sono l’incremento dello stress ossidativo, la diminuzione dell’idratazione, l’indebolimento dei tessuti. Quindi le sostanze più utili da assumere sono gli Omega 3-6-9 contro lo stress ossidativo, l’acido ialuronico e collagene per l’idratazione e la densità della pelle, contenuti sia negli integratori che in preparati ad uso esterno. Poi importante è l’apporto delle vitamine A, C, E, D. con microelementi essenziali: da ricordare però che una dieta ricca di frutta e verdura aiuta molto ad assimilare queste sostanze".

Quanto tempo deve durare l’assunzione di un nutricosmetico?

"In linea di massima va assunto dalle 4 alle 8 settimane per avere un effetto benefico, valutando comunque cicli ripetuti secondo i benefici che si vogliono ottenere e la struttura della propria pelle . L’approccio “IN&OUT” risulta il più valido per la pelle e rappresenta il trend delle aziende che operano per il benessere estetico".

Ci sono studi scientifici che dimostrano la validità dei nutricosmetici?

"Certo. La ricerca si è focalizzata sullo studio delle molecole bioattive presenti negli elementi naturali capaci di esercitare un’attività biologica specifica a favore della pelle agendo all’interno dell’organismo: da un lato ci sono i singoli ingredienti che hanno mostrato effetti benefici sulla pelle, sia da soli che in sinergia con altri elementi; dall’altro si è potuta osservare la correlazione tra una corretta assunzione di integratori e la concomitante applicazione esterna di cosmetici".

Tutti possono assumere nutricosmetici?

"Sono prodotti naturali per uomini e donne, sviluppati per migliorare non solo pelle, unghie e capelli, ma per avere un effetto benefico sulla salute, senza effetti collaterali. Devo però sottolineare che non sostituiscono una dieta equilibrata e nemmeno la medicina tradizionale".

E le controindicazioni?

"In genere non ce ne sono, bisogna solo fare attenzione a non avere patologie, allergie o intolleranze, in caso di donne incinte, o in fase di allattamento, occorre sempre consultare un medico".

