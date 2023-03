Il potere curativo del cibo e dei nutrienti

“Siamo ciò che mangiamo": la proporzione e la qualità del cibo che mangiamo sono alla base della nostra salute fisica e mentale, così come il corretto apporto nutrizionale aiuta a vivere meglio, allontana le malattie e favorisce la nostra longevità.

Il ruolo degli alimenti

Scopriamo quali funzioni svolgono gli alimenti nel nostro corpo:

sono modulatori epigenetici, cioè capaci di modificare il DNA

stimolano la sintesi di alcuni enzimi più di altri, influenzando il nostro metabolismo

hanno la capacità di eliminare tossine e rigenerare i tessuti

possono migliorare o peggiorare la funzionalità di molti organi

limitano o aiutano a prevenire degenerazioni cerebrali o patologie del sistema nervoso

favoriscono la produzione di energia in maniera più o meno efficiente

modulano la risposta immunitaria, attenuando, prevenendo o diminuendo malesseri e malattie

stimolano la sintesi di alcuni ormoni ed inibiscono la produzione di altri.

Il giusto equilibrio tra macro e micronutrienti

Una sana alimentazione garantisce un corretto apporto di macronutrienti e micronutrienti. I macronutrienti, componenti fondamentali del nostro corpo, sono costituiti da tre categorie - grassi, proteine ​​e carboidrati - che forniscono energia (sotto forma di calorie) e partecipano alla crescita del corpo, aiutandolo a difendere e ricostruire le parti danneggiate.

I micronutrienti invece sono cofattori essenziali per la funzionalità cellulare e corporea ottimale: sono vitamine, minerali e oligoelementi che promuovono processi fisiologici, l'attivazione di enzimi e molte altre funzioni indispensabili per il corretto funzionamento dell'organismo.

La buona salute e la longevità sono legate ad un'assunzione equilibrata di macro e micronutrienti: un apporto eccessivo di macronutrienti e un ridotto apporto di micronutrienti possono portare a disfunzioni, malesseri e malattie.

Il ruolo degli integratori e dei nutrienti

In un programma volto a ristabilire l’equilibrio dell’organismo, gli integratori alimentari, con vitamine o oligoelementi possono rappresentare una soluzione naturale ed efficace in caso di carenze o micro deficienze nutrizionali e per compensare i processi degenerativi. Devono essere scelti ed introdotti nella dieta in base alle reali esigenze, carenze di nutrienti, stato di salute ed età, per cui è bene informarsi e avvalersi del parere di esperti. Sono prodotti naturali che possono essere di grande aiuto, però è bene sottolinearlo, non sostituiscono mai uno stile di vita sano ed un'alimentazione equilibrata.

