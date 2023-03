Oli naturali per pelle, unghie e capelli: i migliori in sconto

Con la primavera ormai alle porte è importante rivolgere maggiore attenzione alla cura dei capelli, della pelle e anche delle unghie. Sia attraverso uno stile di vita più sano ed equilibrato, ma anche con il supporto di alcuni rimedi naturali come gli oli naturali. Si tratta di alleati speciali per il benessere del corpo, parte integrante della skincare quotidiana e perfetti per aumentare l'idratazione della cute.

Del resto sono note le proprietà cosmetiche degli oli naturali, con impieghi e risultati differenti in base ai loro ingredienti. Un toccasana per lenire la pelle arrossata, rimuovere la cute secca ed eliminare la pelle screpolata. Ma anche come impacco per i capelli per renderli più morbidi, setosi e forti, al pari delle unghie, che possono trarre giovamento fin dalla prima applicazione. Oggi si può approfittare delle tante offerte Amazon: ecco gli sconti per il benessere e la bellezza quotidiana.

Olio di Jojoba per la cura della pelle, dei capelli e della barba

L'olio di Jojoba di Al'iver è un prodotto biologico di origine naturale, spremuto a freddo e perfetto per l'aromaterapia e i massaggi, oltre che come idratante per la pelle, barba e i capelli. La sua è un'azione diretta che penetra nel cuoio capelluto migliorando la circolazione, nutrendo e rinforzando i capelli. Impedisce inoltre la formazione della forfora e dona sollievo in caso di prurito, grazie al rapido e delicato assorbimento. Perfetto per idratare il viso ma anche come struccante, contrasta l'effetto crespo dei capelli, irrobustisce le cuticole delle unghie e migliora la bellezza della barba.

Scopri il prodotto su Amazon

Olio di Argan, l'alleato contro la cellulite

Un prodotto davvero molto efficace per contrastare l'avanzare del tempo, per ridurre le macchie della pelle e combattere la cellulite. Si tratta dell'olio di Agran di Bionoble, ottenuto da pressatura a freddo: è utile per rendere la pelle del corpo più tonica ed elastica, rigenerando al contempo anche la capigliatura, che apparirà più lucida. Un olio inoltre in grado di ammorbidire la pelle delle mani, rendere la barba più soffice e agevolare la pulizia del viso dal make up. Spuntando la casella coupon si ha diritto a un valido sconto, in particolare con un acquisto ripetuto.

Scopri il prodotto su Amazon

Olio di mandorle dolci, utile contro le smagliature

L'olio di mandorle dolci di GoNaturals è un prodotto organico, naturale e spremuto a freddo, un toccasana per il corpo perché ricco di vitamine E e acidi grassi. Perfetto come detergente e struccante, si applica facilmente per un massaggio rigenerante, ad esempio contro le smagliature tipiche della gravidanza. Inoltre può trovare applicazione anche sul cuoio capelluto alleviando il prurito, riducendo l'effetto crespo dei capelli e migliorandone la condizione di salute. L'olio alle mandorle è un amico della bellezza della pelle, perché contrasta i radicali liberi per un effetto anti-invecchiamento. Spuntando la casella coupon si ha diritto a uno sconto, in particolare con l'acquisto ripetuto.

Scopri il prodotto su Amazon

Tea Tree Oil puro, per massaggi e aromaterapia

Il Tea Tree Oil di Natura Pur è un toccasana contro le problematiche cutanee legate all'acne, ai brufoli o ai punti neri, grazie a un'azione antinfiammatoria e antisettica, e inoltre di contrasto per funghi e verruche. L'olio, da tempo immemore usato dagli aborigeni australiani, può trovare impiego anche come cicatrizzante, per la cura dei capelli e del cuoio capelluto, oltre che per l'aromateparia domestica. L'acquisto di quattro flaconi permette di ottenere un interessate sconto.

Scopri il prodotto su Amazon

Olio ai semi di lino, per domare capelli crespi e ribelli

L'olio per capelli ai semi di lino di Omia liscia la capigliatura alla perfezione, disciplinandola e riducendo l'effetto crespo. Per un risultato setoso e morbido, l'olio è perfetto come trattamento da praticare prima dello shampoo. Tutto merito della lavorazione dei semi di lino con spremitura a freddo, in grado di conservare le loro proprietà antiossidanti. Spuntando la casella coupon si ha diritto a un interessante sconto.

Scopri il prodotto su Amazon

Olio puro alla rosa mosqueta, come antirughe, antiossidante e idratante

Un olio particolare alla rosa mosqueta, del tutto biologico e puro, pressato a freddo per un'azione più efficace. Il prodotto, a marchio GoNaturals, favorisce una valida azione antiossidante per il benessere della pelle, che risulta più idratata, tonica, per un'evidente riduzione delle imperfezioni. Un toccasana anche per i capelli, in particolare quelli più secchi, sfibrati e aggrediti da continui trattamenti e colorazioni. Spuntando la casella coupon si ha diritto a un interessante sconto.

Scopri il prodotto su Amazon

Olio di semi di fico d'India, per cute, capelli e unghie

L'olio di semi di fico d'India di Bionoble è un toccasana per il benessere della pelle, dei capelli e delle unghie. Un effetto anti-age perfetto per la cute del viso, che risulta rimpolpata, più soda, luminosa e tonica, con un'evidente riduzione di borse e occhiaie. Steso sulle cuticole e sulle unghie le rende più forti e sane, se massaggiato sui capelli li nutre e li rende più lisci. Spuntando la casella coupon si ha diritto a un interessante sconto.

Scopri il prodotto su Amazon

Olio di rosmarino naturale, per la crescita dei capelli

L'olio al rosmarino di Al'iver è un toccasana per il benessere del cuoio capelluto, perché aiuta a prevenire la caduta dei capelli stimolandone al contempo una crescita sana. Distribuito sulla capigliatura contribuisce a idratarla, riducendo l'effetto crespo e la rottura. Nutre, non unge, riduce la forfora, elimina le tossine accumulate pulendo in profondità le radici dei capelli. Questi risulteranno più sani, carnosi, lucenti e morbidi. Spuntando la casella coupon si ha diritto a un interessante sconto.

Scopri il prodotto su Amazon



Sei già iscritto al canale Telegram delle offerte de IlGiornale.it?

Leggi anche: Preparati alla primavera: la forza delle vitamine e i prodotti corpo in sconto