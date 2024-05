Perché l'allergia aumenta la notte (e non fa dormire): come si manifesta e rimedi

La stagione delle allergie è iniziata e spesso si tratta di allergie respiratorie che nella seconda parte della giornata tendono a peggiorare. Scopriamo perché si intensificano di notte e come migliorare il proprio sonno nonostante i sintomi.

Cos’è un’allergia respiratoria

L'allergia è una reazione immunitaria inappropriata del corpo contro sostanze estranee chiamate allergeni. Si tratta di un disturbo del sistema immunitario che corrisponde a una perdita di tolleranza verso sostanze apparentemente innocue: gli allergeni. Le allergie possono avere manifestazioni cutanee (orticaria, dermatite), respiratorie (rinite, asma) o generalizzate (anafilassi).

L'allergia respiratoria è spesso legata all'inalazione di alcuni allergeni contenuti nell'aria che respiriamo. In primavera e in estate sono più i famosi pollini responsabili della rinite allergica. In inverno, quando trascorriamo più tempo in casa, l'inquinamento nelle nostre case, causato dalla mancanza di ventilazione, dal tabacco, dagli acari della polvere, dai peli di animali, dalle muffe, dai prodotti per la pulizia e dai cosmetici, dalle piante o anche dai gas di combustione possono irritare le vie respiratorie e causare anche allergie.

Perché le allergie peggiorano la sera o la notte

Hai mai notato che durante la notte i sintomi allergici peggiorano o addirittura scatenano problemi respiratori o attacchi d'asma? È normale. Disturbi respiratori (asma, allergie, ecc.) e disturbi del sonno sono condizioni che spesso coesistono.

I disturbi del sonno, tra cui l'apnea notturna, sono spesso legati a disturbi respiratori notturni, talvolta associati ad attacchi d'asma o naso chiuso a causa di rinite allergica. Altri meccanismi rafforzano questa relazione tra allergia e sonno. Innanzitutto, i ritmi circadiani (che scandiscono le fasi di veglia e di sonno) influenzano sia le allergie che il sonno. Ad esempio, la mancanza di sonno può accentuare una reazione infiammatoria con un impatto diretto sulla regolazione delle reazioni immunitarie.

Possono entrare in gioco anche altri parametri, come ad esempio la biancheria da letto. Gli acari della polvere amano l’umidità e il calore e apprezzano la biancheria da letto tanto quanto vi trovano cibo. Quando un paziente allergico si addormenta in un letto pieno di acari della polvere, la reazione allergica aumenterà i sintomi, tra cui ostruzione nasale e difficoltà di respirazione notturna.

Quali sono i sintomi dell’allergia respiratoria

I sintomi sono diversi: ostruzione nasale, secrezione nasale spesso chiara, congiuntivite allergica con lacrimazione e sensazione di "granello di sabbia" negli occhi, prurito alla gola e al naso, starnuti... ma a volte anche uno dei sintomi respiratori quando gli allergeni raggiungono i polmoni:

respirazione difficoltosa ;

; respiro sibilante;

in alcuni casi anche attacchi d'asma.

Indipendentemente dalla gravità dei sintomi, spesso è impossibile chiudere gli occhi e riposare adeguatamente durante la notte. Fortunatamente, esistono soluzioni per aumentare le possibilità di dormire bene.

Come alleviare i sintomi allergici

Il trattamento con antistaminici orali può essere prescritto per alleviare i sintomi allergici. Se i farmaci provocano sonnolenza, assumerli prima di andare a letto. È anche possibile ottenere la desensibilizzazione all'allergene facendo una visita allergologica specialistica e valutando il proprio caso clinico.

Naso chiuso

Prima di andare a letto, sciacquare il naso con uno spray nasale per rimuovere gli allergeni dalle vie respiratorie. Se sei nel mezzo della stagione dei pollini, lavarsi i capelli per eliminare i residui che si sono depositati sulla testa.

Asma

Se si è inclini all'asma allergico, imparare le azioni giuste se si scatena un attacco. Soprattutto perché nelle persone con asma gli attacchi d'asma si verificano più spesso di sera o di notte. Portare sempre con sè l'inalatore di salvataggio come broncodilatatore.

Apnee notturne

Al di là delle semplici domande sulla qualità del sonno che gli allergologi sono soliti porre, pensare alla ricerca della sindrome dell'apnea notturna nelle persone allergiche è tanto più importante poiché la rinite allergica è persistente e grave. Effettuare una valutazione allergologica e otorinolaringoiatrica è di grande interesse terapeutico in chiunque soffra di apnea notturna e presenti sintomi di rinite.

Come limitare gli allergeni in camera da letto?

Ricordarsi di pulire frequentemente la propria stanza, aspirando ogni piccolo angolo e lavando lenzuola e tende per evitare che vi si accumulino allergeni e provare a scegliere biancheria da letto anallergica. Sostituire i prodotti chimici per la pulizia con versioni naturali e senza profumo, come bicarbonato di sodio o sapone nero per pulire la stanza.

Provare a trovare il giusto livello di umidità per la camera da letto. Ventilare ogni giorno aprendo bene le finestre per almeno 10 minuti. Se l'aria è troppo secca si può utilizzare un umidificatore, facendo attenzione a non esagerare per evitare la formazione di muffe.

Un purificatore d’aria può aiutare agli effetti dannosi di polvere e pollini.