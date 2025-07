Come rallentare l'invecchiamento della pelle?

La pelle è l'organo più importante del nostro corpo ed è anche il più evidente indicatore dell'invecchiamento. È la prima cosa che le persone vedono, ed è ciò che solitamente gli permette di stimare la nostra età. Mantenere la pelle giovane significa quindi, in un certo senso, rimanere giovani. Le consulenze dermatologiche o di medicina estetica da parte di persone che desiderano rallentare o mascherare i segni dell'invecchiamento sono in costante aumento e l'età dei pazienti si sta abbassando sempre di più.

Collagene, elastina, ormoni: quali sono i meccanismi fisiologici responsabili dell’invecchiamento della pelle?

La pelle è un organo composto da tre strati: l'epidermide, il derma e l'ipoderma. Il derma è la sede dei fibroblasti, le cellule responsabili della struttura e della tonicità della pelle. Questi fibroblasti producono collagene ed elastina, proteine della matrice essenziali per la struttura e la flessibilità della pelle. Il collagene agisce come una sorta di struttura o cemento per i tessuti, conferendo loro forza, resistenza e coesione. L'elastina, invece, conferisce ai tessuti la capacità di allungarsi e riacquistare la propria forma. Ad esempio, il ritorno della pelle alla sua forma originale dopo essere stata pizzicata o tirata è in gran parte dovuto all'elastina.

Con il tempo, la produzione di queste proteine da parte dei fibroblasti diminuisce, causando rilassamento cutaneo e comparsa di rughe. L'attività di questi fibroblasti nel derma è anche regolata dall'azione di alcuni ormoni, in particolare testosterone ed estrogeni. Questi ormoni sono messaggeri chimici che supportano l'attività dei fibroblasti. Quando diminuiscono nell'organismo, al momento della menopausa nelle donne e dell'andropausa negli uomini, l'attività dei fibroblasti diminuisce. Il risultato è una diminuzione della produzione di elastina e collagene e quindi della qualità della pelle.

Con l'età, soprattutto dopo la menopausa nelle donne, la produzione di sebo, il film lipidico cutaneo, diminuisce nel derma. La pelle è meno in grado di trattenere l'idratazione e diventa più secca, rendendo rughe e linee sottili più visibili. La produzione di acido ialuronico, una sostanza naturalmente presente nella pelle che aiuta a mantenerne l'idratazione, diminuisce con l'età, contribuendo alla secchezza cutanea e alla perdita di volume.

Infine, con il passare degli anni, la vascolarizzazione del derma diminuisce gradualmente. La qualità dei capillari cutanei diminuisce, il che li rende meno efficaci nel fornire alla pelle tutti i nutrienti (lipidi, proteine, vitamine, ormoni, antiossidanti) di cui ha bisogno.

Quali sono i segni dell'invecchiamento della pelle?

L'invecchiamento della pelle si manifesta con cambiamenti visibili che compaiono gradualmente con l'età, dovuti sia a fattori interni (invecchiamento naturale) sia a fattori ambientali (esposizione al sole, inquinamento, stile di vita). Le rughe sono uno dei segni più evidenti dell'invecchiamento cutaneo. Si formano quando la pelle perde elasticità e le proteine strutturali, come il collagene e l'elastina, si degradano. Sono accompagnate da piccole rughe superficiali chiamate linee sottili, che compaiono inizialmente intorno agli occhi, alla bocca e sulla fronte. Con il passare degli anni, le linee sottili diventano più profonde e pronunciate, in particolare nelle zone del viso spesso interessate dall'espressione: rughe sulla fronte, pieghe naso-labiali e zampe di gallina.

Oltre alla comparsa di rughe e linee sottili, la pelle subisce un rilassamento generale, con perdita di tono e compattezza. Diventa più flaccida e meno elastica, in particolare su guance, collo, braccia e addome. La pelle si assottiglia a causa del rallentato ricambio cellulare e della ridotta produzione di collagene. Diventa quindi più soggetta a lesioni, irritazioni e secchezza. I vasi sanguigni sono più visibili, soprattutto su mani e gambe.

La perdita di idratazione della pelle dovuta alla ridotta produzione di sebo e acido ialuronico è responsabile di una maggiore secchezza. La pelle può diventare squamosa, a volte ruvida e "tirare". L'esposizione ripetuta al sole provoca un accumulo di melanina, che determina la comparsa di macchie brune o lentiggini solari, che compaiono soprattutto sulle zone esposte al sole: viso, mani, décolleté.

L'incarnato diventa più spento e irregolare e la pelle perde la sua naturale luminosità a causa del ridotto ricambio cellulare e dell'accumulo di cellule morte in superficie. Con l'età, la pelle del contorno occhi diventa più sottile e fragile, il che può portare alla comparsa di occhiaie. Per altre persone, la perdita di tono e l'accumulo di liquidi possono causare borse sotto gli occhi, conferendo un aspetto stanco.

Sole, alcol, sigarette: cosa causa e accelera l’invecchiamento della pelle?

L'invecchiamento cutaneo è inevitabile e in parte regolato dai geni che ereditiamo dai nostri genitori, ma diversi fattori ambientali possono influenzarlo in modo significativo. Tra i più importanti ci sono: l'esposizione al sole, il fumo e il consumo eccessivo di alcol.

L'esposizione ai raggi ultravioletti (UV) del sole è probabilmente una delle principali cause dell'invecchiamento precoce della pelle, noto come fotoinvecchiamento . I raggi solari hanno un triplice effetto dannoso sulla pelle:

penetrano nella pelle e danneggiano le fibre di collagene ed elastina, causando una perdita di compattezza ed elasticità

stimolano la produzione eccessiva di melanina, responsabile delle macchie brune o macchie senili

generano radicali liberi, responsabili dello stress ossidativo che accelera la degradazione delle cellule cutanee. Il fumo agisce quindi a diversi livelli sull'invecchiamento cutaneo.

Il fumo di sigaretta contiene un gran numero di sostanze chimiche tossiche che distruggono le fibre di collagene ed elastina e compromettono la salute della pelle. Contribuisce a ridurre la circolazione sanguigna, privando la pelle di ossigeno e nutrienti essenziali, conferendole un aspetto spento e grigio. Come il sole, il fumo genera radicali liberi che accelerano lo stress ossidativo, portando a un rapido deterioramento delle cellule della pelle.



Inoltre, i movimenti ripetitivi legati all'inalazione di fumo causano rughe d'espressione intorno alla bocca e agli occhi. Il consumo eccessivo di alcol ha anche diversi effetti negativi sulla pelle: disidratazione, infiammazione cronica della pelle, riduzione della produzione di collagene e produzione di radicali liberi, contribuendo all'invecchiamento accelerato.

Che cosa è la glicazione?

La glicazione è un processo chimico ampiamente implicato nell'invecchiamento precoce della pelle. Quando lo zucchero in eccesso circola nel corpo, si lega alle proteine del collagene e dell'elastina della pelle, creando grumi inerti che non vengono riconosciuti dall'organismo. Questo causa infiammazione e danneggia la pelle. Sebbene gli zuccheri veloci che aumentano rapidamente i livelli di glicemia – come lo zucchero da tavola, i dolci o le torte – siano i più dannosi, è comunque consigliabile ridurre l'assunzione di tutti i carboidrati, anche quelli complessi (amidi, pane). Una volta digeriti, tutti gli alimenti a base di carboidrati si trasformano in piccole molecole di zuccheri semplici, che, in eccesso, possono causare questo fenomeno di glicazione. Attenzione, però, non si tratta di eliminare completamente l'assunzione di carboidrati, con il rischio di costringere il nostro organismo a produrli a partire da sostanze non glucidiche. Questo meccanismo metabolico, noto come gluconeogenesi, può favorire la produzione di radicali liberi e quindi lo stress ossidativo.

Come rallentare e combattere in modo naturale l'invecchiamento precoce della pelle del viso?

Per ritardare e limitare il fenomeno dell'invecchiamento cutaneo, si raccomanda innanzitutto di ridurre al minimo l'esposizione ai vari fattori ambientali responsabili dell'invecchiamento precoce, ovvero: sole, tabacco, alcol, eccesso di zuccheri. Proteggersi con una protezione solare completa, non fumare, bere alcolici con moderazione e limitare il consumo di zuccheri sono i primi passi da compiere per mantenere una pelle giovane il più a lungo possibile.

Uno stile di vita sano in generale è fondamentale per preservare la bellezza della pelle: praticare regolarmente attività fisica, dormire a sufficienza e mangiare sano sono le basi di una pelle sana.

A livello di piatto, oltre a ridurre gli alimenti zuccherini per limitare la glicazione , assicuriamoci di includere nel menu alimenti antirughe, ovvero alimenti ricchi di antiossidanti, efficaci nel contrastare la produzione di radicali liberi e lo stress ossidativo. Questi antiossidanti si trovano nella frutta e nella verdura colorate (frutti di bosco rossi, peperoni, carote, zucca, cavolo, spinaci, pomodori), nel pesce azzurro, nei semi oleosi (nocciole, mandorle) e nei semi, o anche nel tè.

La vitamina C, anch'essa un antiossidante, è essenziale per una

pelle giovane, poiché è direttamente coinvolta nella sintesi del collagene. Si trova negli agrumi, nei kiwi, nel prezzemolo, nei peperoni e nei frutti rossi.



In termini di cura e cosmetica, le due regole fondamentali sono: