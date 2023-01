Come rimettersi in forma dopo le feste di Natale

Chili di troppo e ansia da bilancia. Sono questi gli elementi che dopo le feste di Natale accomunano un po’ tutti. Le vacanze natalizie sono sinonimo di relax e pranzi in compagnia. A dire il vero, i momenti conviviali a tavola iniziano già nella prima parte del mese di dicembre con le feste aziendali, il ritrovo tra amici lontani e così via. Poi arrivano i giorni in cui, in famiglia, non ci si risparmia con la preparazione dei piatti tipici locali ed è impossibile dire di no alle prelibatezze. Tutto questo si traduce in chili di troppo cumulati in pochi giorni. Da qui la corsa ai ripari col timore di non riuscire a tornare in forma. Ma non ci si deve perdere d’animo, basta un po’ di pazienza e qualche utile consiglio degli esperti da seguire per tornare in forma.

Cosa bere e mangiare

Lo stomaco durante le feste natalizie viene messo sotto stress con pranzi ipercalorici che non solo fanno prendere peso, ma finiscono col farci sentire anche una certa sensazione di pesantezza. Ed allora cosa fare? La prima soluzione in questi casi è quella di depurare l’apparato gastrointestinale con alcune semplici mosse. Questo vuol dire eliminare in primis le bibite gassate e bere tanta acqua naturale. La sera, prima di andare a letto, gli esperti consigliano di bere una tisana senza zucchero. Quanto al cibo, via il panettone e via il pandoro rimasto in eccesso nelle dispense. Nell’alimentazione quotidiana andranno eliminati i salumi, le fritture e inserite le verdure, meglio a foglia larga, i legumi e le minestre.

Quanto alla pasta, occorre evitare i condimenti grassi. Non abbondate con l’olio. Per quanto riguarda gli spuntini, la frutta è il migliore alleato per placare la fame. Via libera anche a carne e pesce ma con delle scelte specifiche. Nel primo caso meglio il tacchino, il petto di pollo e carni simili. Nel secondo caso, sogliola e rombo sono da preferire alla spigola e al salmone.

Attività fisica in aiuto

Un’alimentazione equilibrata è quindi la prima soluzione utile per mettersi in regola con le calorie. Se poi si vogliono raggiungere dei buoni risultati in minor tempo, l’attività fisica è sempre un valido aiuto. Non è necessario ricorrere a chissà quali sforzi e fatiche. La camminata ci aiuterà a raggiungere l’obiettivo. Basterà un po’ di costanza. Trenta minuti circa per tre volte alla settimana, a passo veloce, aiutano a smaltire le calorie. Se siete delle persone poco costanti il suggerimento è quello di andare in compagnia, in luoghi a contatto con la natura che hanno anche l’effetto di portare serenità alla mente.