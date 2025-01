Rumore bianco, cos'è e quali sono i benefici per la salute

Il ticchettio della pioggia, lo stormire delle foglie agitate dal vento, la risacca del mare. Ci sono suoni che, in maniera apparentemente inspiegabile, ci aiutano a rilassarci. La scienza li ha studiati e catalogati. Essi rientrano nel grande gruppo definito "rumore bianco".

In una quotidianità sempre più frenetica, in un'esistenza votata più all'apparire che all'essere, contrastare lo stress e i problemi ad esso associati semplicemente "mettendosi in ascolto" è una grande conquista. Questo articolo intende illustrare la definizione di rumore bianco e i suoi effetti positivi per la salute.

Che cos'è il rumore bianco

Il neuroscienziato statunitense Seth Horowitz ha così definito il rumore bianco: "È un muro di energia sonora, senza schemi". Attingendo ad una terminologia più tecnica si può affermare che per rumore bianco si intende un qualunque effetto sonoro caratterizzato da assenza di periodicità nel tempo e da ampiezza costante su tutte le frequenze.

Immaginiamo, dunque, questi suoni come se fossero degli scudi invisibili ripetitivi e monotoni in grado di difenderci dagli effetti acustici che convivono in un ambiente. In questo modo il cervello non percepisce le risonanze fastidiose (pensiamo, ad esempio, al traffico, alle sedie spostate, agli orologi che scandiscono il tempo) e si predispone ad accogliere uno stato distensivo duraturo.

Tipologie di rumore bianco

Il rumore bianco si divide in due categorie principali. Abbiamo:

Il rumore bianco naturale : ticchettio della pioggia, fruscio del vento tra i rami, brezza marina, risacca del mare, scorrere di un fiume

: ticchettio della pioggia, fruscio del vento tra i rami, brezza marina, risacca del mare, scorrere di un fiume Il rumore bianco artificiale: radio o televisione non sintonizzata, aspirapolvere in funzione, phon acceso, ventilatore, ventilatore e frigorifero in funzione.

Oggi esistono numerose applicazioni che riproducono questi effetti sonori e che possono essere utilizzate tutte le volte in cui si necessita di "isolarsi" dai brusii molesti. Attenzione, però. In alcuni soggetti particolarmente sensibili il rumore bianco può essere percepito in maniera negativa come sibilante. Per questi individui i benefici sono nulli.

Le virtù del rumore bianco

Il rumore bianco ha un effetto positivo sulla salute del sonno. La conferma è giunta da numerose ricerche scientifiche, non ultimo uno studio pubblicato su Sleep Medicine e condotto dal team di neuroscienze della Cornell University (Usa). Dall'indagine è emerso infatti che mascherando i rumori più acuti e disturbanti, le "frequenze bianche" migliorano la qualità del riposo notturno anche delle persone che vivono in città molto caotiche come New York.

In realtà le virtù di questi suoni erano già state scoperte in passato. Non è un caso se nel XVII secolo erano già in uso macchine per favorire il sonno che sfruttavano il concetto di rumore bianco. Negli anni '70, '80 e '90 fu appurato che l'ascolto di quest'ultimo, oltre ad influenzare la quantità di tempo che gli adulti trascorrevano nelle diverse fasi del sonno, aiutava i neonati ad addormentarsi più velocemente.

Ma non è tutto. Il rumore bianco riduce lo stress, stimola la concentrazione e rende migliore la qualità della vita negli uffici. A confermare quest'ultimo punto uno studio del 2015 condotto dagli scienziati del Rensselaer Polytechnic Institute.

Le applicazioni del rumore bianco

Il rumore bianco, come abbiamo già detto, funziona

attraverso il principio del, ovvero esso copre gli altri suoni rendendoli meno udibili o addirittura inudibili. Pertanto può essere utilizzato in ambito:

Domestico : la finalità è quella di creare un ambiente tranquillo e rilassante soprattutto prima di andare a dormire

: la finalità è quella di creare un ambiente tranquillo e rilassante soprattutto prima di andare a dormire Lavorativo : in ufficio esso può ridurre le distrazioni e migliorare la concentrazione

: in ufficio esso può ridurre le distrazioni e migliorare la concentrazione Pubblico: che siano sale d'attesa o sale conferenze, le frequenze bianche rendono più distensivi e calmi questi luoghi.

Leggi anche: