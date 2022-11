Scorte di vitamine e integratori: tutte le offerte per il Black Friday

L’inverno è alle porte e, si sa, con l’arrivo del freddo anche l’influenza e il raffreddore non si fanno attendere. Un’alimentazione sana ed equilibrata, unitamente all’esercizio fisico, praticato con costanza e moderazione, rafforzano le difese immunitarie riducendo le probabilità di ammalarsi. Talvolta, però, non è abbastanza. Al riguardo può essere utile assumere, previo consiglio del proprio medico di fiducia, delle vitamine. Si tratta per lo più di integratori naturali che assicurano la giusta carica di energia e protezione per affrontare i mesi freddi.

In occasione della settimana del Black Friday, Amazon offre la possibilità di acquistare alcuni dei migliori prodotti disponibili sul mercato ad un prezzo davvero imbattibile.

Esi Vitamina CC Pura 1000 mg Retard

Un concentrato puro di vitamina C. Esi Vitamina CC Pura 1000 mg Retard, disponibile in un flacone da 90 compresse, è un toccasana per la salute: rafforza le difese immunitarie, contrasta stanchezza e affaticamento consentendo un rapido recupero delle energie. Quanto alle modalità di assunzione, si consiglia una compressa al giorno da deglutire con abbondante acqua. Acquista il prodotto in offerta a 10,99 euro su Amazon.

Swisse Uomo

L’integratore Swisse Uomo è pensato esclusivamente per gli uomini. Un concentrato di vitamine del gruppo B, con magnesio ed estratto d’uva. Il magnesio e il calcio contribuiscono a migliorare la prestazione muscolare mentre il ferro favorisce la funzione cognitiva. Quanto alle vitamine del gruppo B, invece, sono un toccasana per il cuore. Si consiglia una compressa al giorno, durante o immediatamente dopo i pasti. La compressa può essere suddivisa a metà per facilitare la deglutizione. Acquista il prodotto in offerta a 9,67 euro su Amazon.

Supradyn Ricarica

Supradyn Ricarica Integratore Multivitaminico Alimentare Completo, con Vitamina A, B, C, D, E, K, Minerali e Coenzima Q10 è un concentrato di salute e benessere. Contiene ben 13 vitamine e 9 minerali che aiutano a contrastare stanchezza e affaticamento. È un integratore adatto a tutti poiché naturalmente privo di lattosio e senza glutine. Durante la settimana del Black Friday, la confezione da 60 compresse è disponibile ad un prezzo super conveniente. Acquista il prodotto in offerta a 13,49 euro su Amazon.

Biomineral One con Lactocapil plus

Il prodotto perfetto per chi ha problemi di effluvio stagionale e fragilità capillare. Biomineral One con Lactocapil plus è un integratore contenente biotina, vitamina d3, acido linoleico e taurina. Contrasta efficacemente la perdita di capelli rendendoli più sani, forti e lucenti. Si può assumere una compressa al giorno in qualunque momento della giornata. Acquista il prodotto in offerta a 31,50 euro su Amazon.

Collagen idrolizzato (Balance)

Avere cura della propria pelle, specie durante la stagione invernale, è importantissimo. Il collagene del marchio Balance rende l’epidermide più idratata, liscia, elastica e compatta, diminuendo la comparsa di nuove rughe e attenuando quelle in profondità. Inoltre, mantiene in salute le articolazioni. Il prodotto è 100% made in Italy. Il collagene idrolizzato prodotto da Balance viene prodotto in Italia, presso strutture altamente specializzate, e notificato al Ministero della Salute. Più sicuro di così? Acquista il prodotto in offerta a 15,92 euro su Amazon.

Multicentrum donna

L’integratore pensato apposta per le donne di tutte le età. Multicentrum donna è un concentrato di benessere e salute declinato al femminile. I benefici per la salute sono notevoli e numerosi: supporta le esigenze nutrizionali, favorisce il funzionamento del sistema immunitario, mantiene le ossa sane, riduce stanchezza e fatica. Acquista il prodotto in offerta a 16,99 euro su Amazon.

