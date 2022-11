Capsule e cialde caffè: maxi offerte per il Black Friday

È arrivato il tanto atteso Black Friday, l'occasione perfetta per scovare tutte le offerte più intriganti anche in fatto di caffè. Finalmente ha preso il via la tanto attesa settimana dedicata alle migliori occasioni e proposte di Amazon, un'opportunità unica per acquistare cialde e capsule sfruttando tutte le promozioni più interessanti tra i brand più noti. Un'occasione per fare scorta della preziosa bevanda, scegliendo tra le confezioni e gli sconti più interessanti. Scopriamo insieme le cinque proposte più economiche.

Lavazza a modo mio

Crema e Gusto classico per Lavazza, per una miscela di caffè in grado di offrire un espresso corposo e aromatico impreziosite da note intense di cioccolato e frutta secca, per un sapore equilibrato e avvolgente. Un prodotto di qualità ottenuto attraverso un processo di lavorazione sostenibile e innovativo, realizzato con caffè Arabica e Robusta proveniente dal Brasile, dall'Africa e dal Sud-est Asiatico. Ben 256 capsule di scorta per un caffè dorato, caldo, gustoso. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Nescafé Dolce Gusto

Ecco Barista, 96 capsule di caffè espresso denso e cremoso in una combinazione creativa di caffè Arabica e Robusta. Le capsule della Nescafé Dolce Gustosono sigillate in maniera ermetica, un'accortezza utile per preservare la freschezza del prodotto, garantendo un aroma unico e un sapore intrigante, intenso. Con un tocco di piacevole acidità e note delicate di agrumi, il tutto ricoperto da una generosa crema densa e dorata. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Caffè Borbone Don Carlo

Miscela nera per le 100 capsule monodose di caffè Borbone Don Carlo, una bevanda cremosa e dal sapore marcato, in grado di offrire un'esperienza avvolgente. Il vero caffè napoletano, dal carattere fermo e intenso, frutto di una precisa selezione di miscele e create per sorseggiare un espresso di grande corpo. Un'esperienza unica e intensa, ricca e cremosa come quella del bar sotto casa. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Bialetti caffè d'Italia

Una scorta interessante quella del multipack da 128 Capsule di Bialetti caffè d'Italia, per una miscela tostata protetta dal rivestimento in alluminio e utile per mantenere al meglio l'aroma del caffè nel tempo. Una vera necessità per schermarlo dalla luce e dagli agenti esterni, preservandone la freschezza e il profumo unico. Le capsule sono compatibili con macchine espresso Bialetti sistema chiuso, mentre la miscela è realizzata appositamente presso la torrefazione interna all'azienda di Coccaglio, Brescia, in una circolarità produttiva di grande impatto. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Kimbo capsule

Una miscela 100% Arabica per l'incredibile offerta pack da 10 scatole della Kimbo, contenenti 10 capsule l'una in grado di offrire la possibiità di degustare un caffè dall'aroma squisito. Una bevanda in grado di evocare fiori freschi, dal tono equilibrato e con l'aggiunta di una sottile e delicata nota di pane tostato. Qualità ed eleganza per un caffè simbolo del Made in Italy, per un'esperienza sensoriale e di degustazione unica e davvero imperdibile. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Leggi anche - A casa come al bar: le migliori macchine da caffè