Cosa succede quando si scrollano troppe pagine sui social

Ascolta ora 00:00 00:00

È quasi superficiale ricordare come stare per lunghe ore sui social, passando da un video all'altro senza mai fermarsi, sia una pratica che crea dipendenza. È un fatto questo ormai acclarato e riportato da molti studi che ha un impatto importante sulla salute, soprattutto quella dei giovani.

Un nuovo studio

Ora si viene a conoscenza che farlo, oltre alla dipendenza, porterebbe anche ad aumentare la noia, il motivo principe per cui spesso si passa tanto tempo sui social. A dirlo uno studio guidato da Katy Tam, ricercatrice post-dottorato presso l'Università di Toronto, pubblicata online sul Journal of Experimental Psychology. Secondo questo lavoro "scrollare" quando si è annoiati può in realtà aumentare questo stato emotivo, rendendo le persone meno soddisfatte o meno impegnate riguardo ai contenuti presenti sui social.

Gli esperimenti

La ricerca è stata effettuata portando avanti sette esperimenti e coinvolgendo un totale di oltre 1.200 partecipanti provenienti dagli Stati Uniti o studenti universitari dell'Università di Toronto. Nelle due prove base, i partecipanti quando provavano la sensazione di noia, dovevano passare da un video all'altro e poi spiegare se questa, guardando i video, passava o meno.

Il risultato è stato sorprendente, perché lo studio ha scoperto che scrollare i video guardandone solo brevi frammenti del contenuto, faceva sì che le persone si annoiassero ancora di più e rimanessero ancora più a lungo sui social.

Le parole della ricercatrice

" Se gli individui vogliono vivere un'esperienza più piacevole quando guardano i video, possono cercare di concentrarsi sul contenuto e ridurre al minimo il passaggio da un

proprio come quando si paga per un'esperienza più coinvolgente al cinema, il piacere deriva dall'immergersi nei video online piuttosto che nello scorrerlo

video all'altro - ha detto la ricercatrice Tam -".