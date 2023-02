Set manicure e pedicure: smalti, gel e accessori in offerta

Per ottenere manicure e pedicure impeccabili è necessario prendersi cura delle unghie con pazienza e costanza, mettendo in pratica piccole strategie per rinforzarle e mantenerle sempre belle e in salute, anche ricorrendo agli smalti, ai gel e ai migliori prodotti per la ricostruzione.

Tutto ciò che serve per avere unghie perfette in ogni stagione è disponibile su Amazon, che propone una vasta scelta di prodotti e accessori in offerta. Dalle lime professionali alla lampada Led, fino agli smalti e ai pennelli per la Nail Art che garantiscono un risultato duraturo e professionale.

Kit per ricostruzione 5 in 1, per unghie sempre perfette

Un prezioso alleato per avere unghie sempre al top è il pratico Kit Intobas per la ricostruzione unghie 5 in 1, un prodotto professionale e multiuso che combina la base in gel, la colla per unghie, l’estensore, il riparatore e un ottimo rinforzante. Ideale per una manicure fai da te, il gel garantisce una lunga durata e la massima resistenza. In pochi minuti è possibile realizzare unghie perfette che dureranno fino a 21 giorni. Per ottenere unghie più durevoli, inoltre, è possibile utilizzare la lampada per unghie a Led.



Cartine per ricostruzione, l'immancabile della Nail Art

Le cartine millimetrate da utilizzare per la ricostruzione delle unghie e la Nail Art sono ottimi alleati per ottenere una manicure professionale. La confezione contiene 100 cartine oro, perfette per scegliere la lunghezza perfetta da applicare a tutte le unghie, realizzando un allungamento impeccabile.



Lampada Led, gel unghie sempre perfetto

Amazon propone la Sun lampada Led per unghie X10 a un prezzo scontato, ideale sia per un utilizzo professioniste sia per chi è alle prime armi e vuole ottenere risultati impeccabili in totale autonomia. La lampada Led è dotata di 5 timer e di 2 sensori di movimento. Si utilizza facilmente inserendo le mani all'interno della fessura, facendo in modo che i sensori di movimento attivino l'accensione automatica dei 36 Led. È possibile regolare la potenza della lampada in base al gel da applicare sull'unghia.

Lilac Polygel per unghie, lunga durata senza graffi

Lilac Polygel per unghie è kit completo con all’interno tutti i prodotti necessari per poter migliorare l’aspetto delle unghie con allungamenti e coperture, ottenendo una ricostruzione a lunga durata. La particolare formula rende le unghie resistenti agli urti e ai graffi per almeno 2/3 settimane. Per l’asciugatura è necessario utilizzare una lampada a Led.



Set di pennelli per la Nail Art di precisione

Il set di 15 pennelli Xinzistar è ideale per occuparsi della ricostruzione e della Nail Art ottenendo risultati perfetti. Contiene 2 spazzole a ventaglio piatte, 1 spazzola a testa inclinata, 1 penna a punteggiatura, 4 spazzole a strisce, 2 spazzole piatte, 3 spazzole oblique per disegnare un effetto artistico 3D e 2 spazzole ovali, una vasta gamma per soddisfare tutte le possibili esigenze caratterizzata da setole di qualità, indeformabili e non corrosive. È possibile risparmiare sul costo del set ordinando contemporaneamente 4 articoli.

Smalto semipermanente termico, colore a lunga durata

Il set Omainy contiene 4 smalti semipermanenti termici in altrettanti colori di tendenza, perfetti per tutte le stagioni. Facile da applicare e asciugare utilizzando una lampada UV o Led, gli smalti hanno una durata fino a due settimane e vantano una finitura lucida, a prova di graffi e sbavature.



Tante possibilità con il kit da 27 smalti semitrasparenti

Perfetto per realizzare manicure professionali anche a casa, il set da 27 smalti semipermanenti Charmnail offre una copertura eccellente e una durata fino a 21 giorni. Gli smalti sono realizzati in resina naturale, non sono irritanti e non sono tossici. È necessario utilizzare una lampada Led Uv per ottenere una polimerizzazione rapida. Il set comprende smalti in 24 colori diversi.

Con Deborah Milano, lo starter kit per la manicure

Amazon propone in sconto lo starter kit per manicure semipermanente di Deborah Milano a base di gel semipermanente, facile da usare e a prova di sbeccature. È sufficiente una stesura veloce per ottenere un risultato professionale e a lunga durata, fissando il gel con una lampada Led Uv. Il kit contiene una lampada Led da 24 W, 2 smalti gel semipermanenti, uno smalto base & top coat, uno sgrassante da 75ml, un solvente da 75ml e alcuni accessori per la manicure.

Smalto rinforzante trasparente, l'alleato delle unghie

Tra i prodotti rinforzanti per unghie più venduti su Amazon, lo smalto rinforzante trasparente Hard As Nails di Sally Hansen è un ottimo indurente ad asciugatura rapida. È possibile utilizzarlo da solo o come base per lo smalto o come top coat, per far apparire le unghie visibilmente più forti, levigate e sane. Il prodotto è in vendita su Amazon a prezzo scontato.

Solvente per smalto semipermanente, perfetto per il gel

Con il solvente per semipermanente Rstyle remover è possibile rimuovere lo smalto in poco tempo, senza rovinare le unghe. Facile da usare, è sufficiente applicare il solvente sulle unghie e attendere 3-5 minuti, fino a quando lo smalto si sfalderà staccandosi in modo naturale. Prima di rimuovere lo smalto gel, inoltre, è importante utilizzare una lima per unghie per eliminare lo strato sigillante e facilitare l’intera rimozione.



Set di 16 lime professionali, per unghie sempre curate

Pratiche e resistenti, le lime professionali Uraqt si caratterizzano per una doppia faccia e da materiali di alta qualità. Possono essere sciacquate con semplice disinfettante, ripristinandone subito le prestazioni iniziali.



