Si può sviluppare un'allergia alla carta igienica?

Rara nella popolazione generale, la dermatite allergica da contatto della regione anogenitale rappresenta circa il 25-30% delle diagnosi nei pazienti che si rivolgono al medico per dermatosi anogenitali . Un oggetto di uso quotidiano, la carta igienica, può, in alcuni casi, esserne la causa.

Irritazione anale o vulvare: la carta igienica può causare allergie?

Nonostante le allergie alla carta igienica non siano molto comuni, possono trasformarsi rapidamente in un fastidio nella vita di tutti i giorni. È importante distinguere tra una semplice irritazione causata dalla carta ruvida e una vera e propria reazione allergica che coinvolge il sistema immunitario.

Come si manifesta l'allergia alla carta igienica? Quali sono i sintomi?

Questa reazione infiammatoria si manifesta principalmente attraverso:

prurito anale ( o anche vulvare ) ;

una sensazione di bruciore;

arrossamento e leggero gonfiore (edema) della zona intima;

piccole vescicole che si rompono e causano trasudamento e macerazione.

Quali sono le cause di questa allergia?

Non si diventa allergici alla carta igienica in sé (la cellulosa è raramente allergenica), ma alle sostanze aggiunte durante la sua fabbricazione: profumi (profumi floreali, ecc.), coloranti artificiali (carta colorata o decorata), agenti sbiancanti a base di cloro, colla o conservanti .

Nella maggior parte dei casi, le allergie si manifestano su pelle indebolita, come emorroidi o lesioni da grattamento. L'allergene attraversa la barriera cutanea e innesca una risposta immunitaria.

Quali sono i fattori di rischio per lo sviluppo di questo tipo di allergia cutanea?

Le persone con un background atopico , cioè con una predisposizione genetica alle malattie allergiche ( eczema , asma , rinite , ecc.) sono più a rischio di sviluppare dermatite da contatto. I pazienti con eczema atopico, coloro che sono allergici ai profumi o che soffrono di una patologia locale (emorroidi, ragadi, eczema) hanno maggiori probabilità di sviluppare questo tipo di reazione.

Come diagnosticare un'allergia alla carta igienica?

Molti fattori possono irritare la zona intima: saponi, detergenti, protezioni sanitarie, emorroidi, infezioni. L'uso di salviette profumate in questa zona può essere la causa di questa allergia. I parassiti intestinali, o vermi intestinali, possono essere causa di prurito e in questo caso, portano ad una diagnosi errata, perchè la reazione non è dovuta alla carta igienica, ma alla presenza di vermi e delle loro uova o larve microscopiche sulla pelle,oppure causano irritazioni e lesioni da grattamento che possono quindi favorire un'allergia alla carta igienica. In caso di sintomi persistenti, è necessario un consulto medico. Un esame clinico è generalmente sufficiente per confermare la diagnosi.

Come curare l'allergia alla carta igienica?

Oltre a eliminare l'allergene , può essere indicata l'applicazione di un dermocorticoide ad attività bassa o moderata per alcuni giorni. È preferibile utilizzarlo in crema piuttosto che in unguento, poiché quest'ultimo favorisce la macerazione. Successivamente, si può applicare un prodotto protettivo come la pasta di zinco, utilizzata per l'eritema da pannolino nei neonati, fino alla completa scomparsa dei sintomi. Se i sintomi persistono, utilizzare un getto d'acqua, come nei bagni giapponesi, rimane la soluzione migliore.

L'asciugatura avverrà tramite nebulizzazione ad aria, che evita il contatto della pelle con la carta, oppure utilizzando un panno pulito riservato all'uso personale (asciugamano o salvietta individuale).

Ipoallergenica, inodore, bianca: quale carta igienica scegliere se si soffre di allergie?

In caso di sospetto di allergia, si consiglia di utilizzare carta igienica bianca, senza profumo o coloranti. Fare attenzione alla carta igienica riciclata, che a volte può contenere residui di inchiostro.