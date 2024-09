Quali sono i sogni più cercati su Google e cosa significano?

Ascolta ora 00:00 00:00

Ieri è stata la Giornata Mondiale dei Sogni. È una ricorrenza che è stata introdotta a partire dal 2012 ed ideata dalla motivatrice ed educatrice Ozioma Egwuonwu con l’intento di ricordare alle persone l’importanza essenziale e positiva che hanno i sogni nella propria esistenza.

Intesi come un mix di aspirazioni personali e desideri più profondi i sogni permettono di affrontare la quotidianità con una marcia in più. Donano motivazione, autostima e voglia di mettersi in gioco per affrontare al meglio tutte le sfide che la vita è in grado di donarci.

Che cosa sono i sogni

I sogni notturni sono il frutto dell’attività mentale che involontariamente e non intenzionalmente risulta sempre attiva e costante anche durante il sonno. Alla base di essi vi sono emozioni, stai d’animo, sentimenti, pensieri ed immagini. Tutte queste componenti mescolate tra di loro ci permettono di fare sogni spesso poco ordinari e dei quali è inevitabile stupirsi.

Ci sono sogni che vengono ricordati al mattino e altri no. A volte ad animare i sogni sono i desideri e le paure più recondite dell’animo umano. Sigmund Freud, il padre della psicoanalisi li considerava i protagonisti di un linguaggio parallelo nel quale regna sovrano il proprio bagaglio emozionale di cui spesso si ha poca consapevolezza e che tramite i sogni si esprime a pieno.

I sogni sono infatti considerati fonte di messaggi inconsci e significati tutti da interpretare e che ci consentono di conoscerci meglio e molto spesso di trovare le soluzioni ai propri problemi esistenziali. Riuscire ad interpretare al meglio un sogno suscita molta curiosità.

Quali sono i sogni più ricorrenti e più cercati

Scopriamo insieme quali sono i significati dei sogni più cercati su Google:

1. Perdere i denti: secondo le credenze popolari fare questo tipo di sogno è presagio di una disgrazia imminente. I denti sono considerati un segno di forza e sognare di perderli o romperli fa riferimento alla perdita di una certa autonomia o potere nel lavoro e nella vita privata. Esprime un senso di inadeguatezza e il bisogno di approvazione;

2. Volare: il librarsi in volo esprime il desiderio di staccarsi da qualcosa di materiale per coltivare una dimensione più spirituale del proprio essere. Simboleggia la voglia di sentirsi più leggeri e di sfuggire ad uno ostacolo o ad una difficoltà. Fa riferimento anche al desiderio di realizzare concretamente le proprie aspirazioni personali lontano da ostacoli e limiti;

3. Affrontare gli esami di stato: sognare di tornare tra i banchi di scuola è segnale che si sta affrontando un periodo carico di stress e denso di ansia. È uno dei sogni più ricorrenti fra gli adulti. Segnala anche un desiderio inconscio di tornare al passato;

4. Perdere le chiavi: privarsi improvvisamente di qualcosa di importante segnala il bisogno di ridefinire la propria identità personale. Denota un senso di insicurezza nei confronti di un ruolo che ci è stato attribuito o di un privilegio di cui potremo godere;

5. Ritrovarsi nudi in pubblico: la nudità simboleggia il bisogno di mostrarsi per quel che si è e di liberarsi dalle convenzioni sociali. Cela il desiderio di sentirsi liberi di esprimersi senza limiti e senza temere l’approvazione e il giudizio altrui;

6. Essere inseguiti da un mostro: il mostro nei sogni incarna le nostre paure più recondite. Segnala un senso di inadeguatezza di fronte ad una situazione o ad un evento che si sta vivendo. Fa riferimento alla propria sensazione di non sentirsi all’altezza di qualcuno o di un compito che ci è stato attribuito;

7. La morte di un parente o persona cara: riflette il timore di perdere quella determinata persona. Può anche riferirsi ad una serie di conflitti e preoccupazioni che si nutrono nei confronti del rapporto con quella determinata persona. Questo sogno cela la paura di affrontare un cambiamento;

8.

: rispecchia la paura di non riuscire a gestire al meglio una. Cela il senso di inadeguatezza nel perdere il controllo di sé stessi.