Tè e caffè alleati della salute: consumarli può aiutare a ridurre i rischi di cancro, ecco perché

Ascolta ora 00:00 00:00

Consumare abitualmente caffè e tè può aiutare la nostra salute, contrastando l'insorgere di tumori alla testa e al collo, bocca e gola comprese, vale a dire dei tipi di cancro tra i più diffusi al mondo soprattutto nei Paesi a basso e medio reddito.

Questa scoperta deriva da uno studio globale portato avanti dall'International Head and Neck Cancer Epidemiology Consortium, per realizzare il quale gli esperti impiegati hanno incrociato i dati derivati con quelli tratti da altre quattordici ricerche più datate. Complessivamente sono stati esaminati più di 9.500 pazienti colpiti da tumori e circa 15mila volontari sani: a tutti i partecipanti è stato chiesto di riportare delle informazioni dettagliate circa le loro abitudini in relazione all'assunzione di caffè, anche decaffeinato, e di tè, creando degli schemi sulla base del consumo giornaliero, di quello settimanale e di quello mensile.

Ebbene un consumo regolare di caffè pare proprio essere in stretta relazione con la minore incidenza di determinati tumori: bere quattro tazze al dì della variante con caffeina riduce del 17% il rischio di sviluppare tumori a testa e collo, del 30% quello di contrarre cancro alla cavità orale e del 22% quello dell'insorgenza di patologie tumorali alla gola. La medesima quantità, circa 3 o 4 tazzine, consente di abbattere addirittura del 41% il rischio di cancro ipofaringeo, che si sviluppa nella parte bassa della gola. Anche la varietà senza caffeina pare apportare evidenti benefici alla nostra salute, visto che con le stesse tazzine al giorno si riduce del 25% il rischio di tumori alla cavità orale.

Non è tutto, dato che anche assumere tè aiuta parecchio la nostra salute, con delle evidenti differenze per quanto concerne le quantità. Bere una tazza al giorno, o poco meno, abbatte il rischio di tumori alla testa e al collo del 27%, specie quello ipofaringeo. Anche se assunto in dosi inferiori, quindi, la bevanda mostra la sua efficacia, soprattutto grazie a composti bioattivi di cui è ricca, come i polifenoli, che possiedono proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Per contro, eccedere nelle dosi, vale a dire superare una tazza al giorno, incrementa il rischio di contrarre cancro alla laringe (+38%).

"Questi risultati evidenziano la necessità di effettuare ulteriori ricerche per comprendere al meglio il ruolo del caffè e quello del tè nella riduzione del rischio di tumori" , spiega la ricercatrice senior del Huntsman Cancer Institute Yuan-Chin Amy Lee. Il consiglio, oltre a non eccedere, è quello di assumere le due bevande in modo sano, evitando innanzitutto di aggiungere zucchero o dolcificanti, o quantomeno di non esagerare nelle dosi.

L'assunzione di caffè e tè deve comunque essere inserita in una, dove trovano un posto privilegiato le verdure, la frutta, i cereali integrali e i legumi: con qualche accorgimento si possono massimizzare i benefici dell'assunzione di entrambe le bevande.