Test dell'HIV: come e quando sottoporsi al test

Fare il test per l'HIV periodicamente è una buona abitudine per tutte le persone sessualmente attive, per vivere in modo più sereno le proprie relazioni. Il test è veloce e facile ed è l'unico modo per sapere con certezza se si abbia contratto l'infezione.

È normale sentirsi preoccupati per l'HIV, ma i test possono aiutare a ridurre l'ansia di non sapere.

Se il risultato è positivo (cioè indica la presenza di virus HIV nel corpo), è sempre meglio saperlo in modo da poter iniziare la terapia il prima possibile.

Se si ha l'HIV, la diagnosi precoce e l'inizio immediato della terapia permette una vita lunga e sana. Cominciare subito la terapia evita infatti il danno al sistema immunitario e previene lo stato infiammatorio cronico e previene uno stato di infiammazione cronica che favorisce lo sviluppo di patologie come aterosclerosi, infarti, ictus, diabete ed ipertensione.



Fare con regolarità il test HIV e conoscere il proprio stato sierologico è importante anche per la salute sessuale dei partners.

Una persona sieropositiva, può evitare di trasmettere HIV al proprio partner usando il preservativo e prendendo in modo corretto le terapie antiretrovirali.

Chi scopre di essere sieropositivo, dovrebbe incoraggiare il proprio partner a fare a sua volta il test. Lo screening resta "l'anello debole" nella lotta contro l'HIV in quanto le persone che non si sottopongono al test continuano a trasmettere il virus a chi gli sta intorno, anche se non sanno di essere sieropositive.

L’offerta di screening è migliorata notevolmenteome e i test avvengono all'interno di un percorso di educazione sanitaria e supporto psicologico definito "counselling HIV".

Il test di screening può essere eseguito in autonomia comprando, senza ricetta medica, il test in farmacia. Questo test, denominato Oralquik, permette di rilevare dalla saliva la presenza di HIV. In caso di positività il test deve essere confermato con un test ELISA di quarta generazione.

Il test di screening ELISA può essere effettuato con ricetta medica sia in laboratori pubblici (con pagamento di ticket sanitario) che privati.

In ogni azienda sanitaria pubblica c'è almeno un centro dove il test HIV è anonimo e gratuito all'interno di un percorso di counselling sanitario. Questi centri sono di solito in strutture ospedaliere, reparti di Malattie Infettive o ambulatori per Malattie Sessualmente Trasmissibili o in strutture gestite da associazioni di volontariato.



Prima di eseguire il test, l'operatore sanitario potrebbe fare domande riguardo la salute sessuale, o sul perché si è deciso di fare il test.

E' importante essere sinceri con medici e infermieri che sono a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda e che si pongono in una relazione d'aiuto, senza alcun pregiudizio.

L'esito del test viene comunicato in modo riservato. Se il test risulta positivo è opportuno avvisare il proprio partner o la persona che può aver condiviso il rischio di contagio, per tutelare la sua salute.



I moderni test HIV sono molto accurati (sensibili e specifici). Ci sono diversi tipi di test HIV ed è possibile chiedere informazioni sul test che si sta effettuando, oltre che su tempi e modalità di consegna del referto. Di solito per fare il test si preleva un piccolo campione di sangue dal dito o dal braccio. Ciò significa che chiunque può sottoporsi al test gratuitamente e senza prescrizione medica in qualsiasi laboratorio di analisi mediche. In questo modo si riesce a raggiungere un pubblico diverso, perché può attrarre principalmente eterosessuali, uomini o donne che si sentivano esposti all'HIV. Questa offerta di screening risponde quindi a un'esigenza reale: è facile da accedere, discreta e rappresenta una soluzione che integra e completa i vari metodi di screening già esistenti.

Come sottoporsi al test e quale test HIV scegliere?

Esistono diverse possibilità: a casa, in laboratorio, in un centro specializzato o in un'associazione. Sta a ognuno trovare la soluzione più adatta a sé.

Quando è possibile rilevare l'HIV nel sangue?

Gli anticorpi che rivelano l'infezione da HIV non sono rilevabili nel sangue prima di un mese dall'esposizione al virus. Trascorso questo periodo, i test effettuati in laboratorio danno un risultato immediato. Se il risultato è positivo, il risultato viene verificato una seconda volta con un metodo di analisi diverso.

Un risultato negativo con autotest e un test rapidi di orientamento diagnostico è considerato affidabile solo tre mesi dopo l'esposizione al virus e, in tutti i casi, un risultato positivo deve essere riconfermato con un esame del sangue.

Come fare un test HIV senza prescrizione medica?

A casa, per circa 20 euro: è possibile acquistare in farmacia un autotest per l'HIV ed eseguirlo poi in tutta riservatezza, lontano da occhi indiscreti. Nel 2020 il costo di questi autotest è rimasto al di sotto dei 20 euro. In pratica, è sufficiente pungere il polpastrello con la lancetta fornita nel kit. La goccia di sangue prelevata viene messa a contatto con un reagente. Il risultato verrà visualizzato dopo circa dieci minuti. Se il risultato è positivo, sarà necessario confermarlo con un esame del sangue in laboratorio e, naturalmente, consultare un medico per iniziare la cura.

In associazione gratuitamente: le associazioni contro l'AIDS organizzano analisi gratuite. Sono autorizzati ad effettuare test di orientamento diagnostico rapido. Il principio è lo stesso dell'autotest. Si preleva una goccia di sangue dal polpastrello. Il risultato verrà visualizzato dopo pochi minuti. Se il risultato è positivo, sarà necessario confermarlo in laboratorio. Il vantaggio rispetto all'autotest è che si può vedere il risultato in presenza di una persona esperta nello screening che può rassicurare, consigliare e guidare nel processo di trattamento.

In un centro di screening gratuito: i centri gratuiti di informazione, screening e diagnosi presenti su tutto il territorio nazionale propongono gli screening nel rispetto dell'anonimato. La maggior parte dei test effettuati sono sierologie classiche, basate su un campione di sangue, ma è anche possibile trarre beneficio da un TROD o da un autotest da effettuare a casa. In questo caso il risultato deve essere confermato dalla sierologia.

Test HIV su prescrizione: per chi?

In diverse situazioni, il medico potrebbe essere tenuto a prescrivere un test sierologico per l'HIV, da effettuare presso un laboratorio di analisi mediche. In questo caso il test viene rimborsato dal SSN.

Per rispondere alle domande di un paziente o di una coppia preoccupati per il loro stato di sieropositività all'HIV.

Nel caso di una donna incinta. Il test viene proposto all'inizio della gravidanza e viene eseguito con il consenso della futura mamma. Un risultato positivo consente di iniziare il trattamento, che aumenterà le possibilità che il bambino non venga infettato.

Come esme per una valutazione preoperatoria, prima di un intervento chirurgico.

In caso di esposizione sessuale all'HIV o diagnosi di un'infezione a trasmissione sessuale: sifilide , gonococco , clamidia , ecc.

Di fronte a sintomi suggestivi di infezione da HIV : perdita di peso, febbre persistente, ingrossamento dei linfonodi, infezioni della pelle, ecc.

Quando sottoporsi al test dell'HIV, con o senza prescrizione medica?

Qualunque sia la situazione, che si abbia una relazione stabile o meno, è importante conoscere il proprio stato di sieropositività all'HIV.

Per fare il punto sulla propria salute sessuale

Tutti dovrebbero sottoporsi al test almeno una volta nella vita. Si ritiene che siano colpite tutte le persone di età compresa tra 15 e 70 anni. Un risultato negativo rassicura e consente di continuare a proteggersi da qualsiasi rischio di infezione, mentre un risultato positivo consente di iniziare il trattamento molto rapidamente. La tripla terapia riduce la carica virale in modo molto efficace. Quando il virus diventa non rilevabile nel sangue, la persona sieropositiva non trasmette più il virus.

In caso di esposizione sessuale

Partner multipli, rapporti sessuali non protetti,in tutte queste situazioni rischiose, è fortemente raccomandato di sottoporsi al test dell'HIV ogni tre-sei mesi e di discutere con il medico la profilassi pre-esposizione . Questa PrEP , che può essere assunta ininterrottamente tutti i giorni oppure “a richiesta”, può infatti prevenire l’infezione in oltre il 90% dei casi. Da giugno 2021 può prescriverlo qualsiasi medico di base.

Dopo un rapporto sessuale non protetto

Dopo aver dimenticato o rotto il preservativo, la priorità non è sottoporsi al test, ma consultare un professionista sanitario in un centro o in un pronto soccorso. Dopo aver valutato il rischio, il medico può prescrivere un trattamento post-esposizione (PET). Questa tripla terapia dovrebbe iniziare entro 24-48 ore e proseguire per un mese. Questo trattamento post-esposizione garantisce, nella stragrande maggioranza dei casi, che il contatto con il virus non provochi l’infezione. Il risultato di un test HIV effettuato successivamente riflette solo lo stato sierologico passato. Sarà necessario attendere sei settimane dopo l'esposizione per effettuare lo screening ed essere sicuri dei risultati. Ricordarsi che gli anticorpi dell'HIV sono rilevabili nel sangue solo circa un mese dopo l'infezione.

Il test non perde di sensibilità o specificità se si stanno assumendo farmaci, compresi immunosopressori,

cortisonici, vaccini o farmaci psichiatrici. L'assunzione della PEP o della PreP può allungare la durata del periodo "finestra" pertanto può essere richiesto di ripetere il test anche oltre i 90 giorni dall'evento a rischio.