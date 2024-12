Tutti i benefici dell'"occhio di drago", frutto che aiuta il cuore e il sistema immunitario

Ascolta ora 00:00 00:00

Il frutto del longan, albero originario della Cina meridionale noto anche col nome di "occhio di drago", è diffuso e particolarmente apprezzato in Indonesia e in generale in tutto il sudest asiatico per le sue numerose proprietà benefiche, tanto da essere impiegato non solo in cucina ma anche nella medicina tradizionale.

Fino a poco tempo fa era completamente sconosciuto in Europa e in Italia nello specifico, ma ormai, come accade anche per altri frutti esotici, non è inusuale trovarlo sugli scaffali dei supermercati, in particolar modo nella sua versione essiccata. Oltre che essere particolarmente adatto a una dieta ipocalorica, il frutto dell'occhio di drago è prezioso in quanto ricco di antiossidanti.

Per intenderci, in 20 frutti essiccati dell'albero del longan si ritrovano appena 97 calorie, 0,1 grammi di grassi, 15,2 grammi di carboidrati e 1,7 grammi di proteine. Sono presenti sali minerali quali il sodio in 16,3 milligrammi, il fosforo in 66,6 milligrammi (corrispondenti al 9,5% della dose quotidiana consigliata) e il potassio in 224 milligrammi (cioè il 6,6% della dose giornaliera consigliata), ma anche la vitamina C in 9,52 milligrammi (l'11% della dose quotidiana consigliata) e la riboflavina in 0,18 milligrammi (il 13,8% della dose giornaliera consigliata). Una dose di 20 frutti freschi dell'occhio di drago, corrispondente a circa 60 grammi, pesando il frutto circa 3 grammi, fornisce un quantitativo di vitamina C pari al 60% dell'intero fabbisogno giornaliero.

Che si assuma fresco oppure essiccato, risulta essere una fonte di approvvigionamento di vitamina C, di potassio e in minima parte anche di ferro: a trarre importanti benefici dalla sua assunzione sono quindi soprattutto il nostro sistema immunitario e il cuore. Grazie alle sue proprietà antiossidanti, vista la presenza di polifenoli come la corilagina, l'acido gallico e l'acido ellagico, fornisce inoltre il suo prezioso contributo nell'eliminazione dei radicali liberi e riduce i danni provocati dallo stress ossidativo. Nella medicina cinese tradizionale viene impiegato come rilassante e supporto per dormire, per migliorare la digestione, per ridurre i dolori e la febbre e per eliminare i parassiti. La polvere di semi essiccati si impiega invece di solito per ridurre il sanguinamento, alleviare il gonfiore delle ghiandole linfatiche e lenire gli eczemi.

Il frutto del longan si trova fresco, essiccato o sciroppato, e per il suo sapore

delicato può essere utilizzato in modi diversi: c'è chi lo apprezza al naturale, ma anche chi preferisce aggiungerlo a una macedonia di frutta, a un'insalata tropicale oppure come ingrediente per realizzare dolci, torte e zuppe.