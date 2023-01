Vitamine per stanchezza fisica e mentale

Fatica e spossatezza sono termini generici per descrivere la sensazione diffusa di mancanza di energie, che possono colpire le persone in maniera sporadica o duratura. Con i ritmi di vita sempre più incalzanti, la mancanza di "energie" sia fisiche che mentali, sono disturbi molto diffusi che si legano alla sonnolenza, alla demotivazione, e alla difficoltà di concentrazione durante la giornata. Per focalizzare meglio il problema è importante chiarire, che quando non è legato ad una patologia fisica, come carenza di ferro o malattie degenerative, dipende, nella maggior parte dei casi, da uno stile di vita frenetico, a cui il nostro corpo reagisce inviandoci segnali importanti che non vanno sottovalutati.

Cosa succede quando siamo stanchi

Nonostante tendiamo spesso a "non ascoltare" i nostri bisogni per portare avanti necessità di vita o di lavoro, la stanchezza porta poi a conseguenze psicologiche a cui la maggior parte delle volte non assocciamo questi disturbi. La perdita di energia, è legata a doppio filo a sintomi come rabbia, irrittabilità, angoscia, depressione e insicurezza. Quando siamo stanchi, siamo più inclini a perdere la pazienza, a sperimentare frustrazione e fastidio verso le piccole vicende quotidiane. Potremmo accorgerci ad esempio, di arrabbiarci con un nostro collega, con i figli o con gli amici, per sciocchezze, oppure perdere la calma per piccole frustrazioni come rimanere imbottigliato nel traffico oppure se non troviamo un oggetto.

Cosa ci porta ad essere sempre stanchi

Come accennato, la stanchezza è ormai una condizione diffusa soprattutto in occidente; sono pochissime le persone che non ne "soffrono" e tutto questo è dovuto soprattutto ai ritmi frenetici della vita che ci impone impegni sempre più pressanti. Escludendo cause mediche come l'anemia, le cause più comuni sono legate esclusivamente ai ritmi della vita e alla nostra incapacità di gestire adeguatamente le nostre energie. Essere consapevoli di questo è un passo importante, perché la maggior parte delle volte si tende a pensare che non ci sia un rimedio e quindi a contrastare questi segnali, con la conseguenza a lungo termine di cronicizzare il problema.

Come riconoscerla e gestirla

Se il nostro cervello è affaticato da pensieri e preoccupazioni, si può essere certi che anche il nostro corpo, seppur in buona salute, ne risentirà in maniera importante. Siamo stati abituati e ci siamo allenati per tutta la vita, a non sentire quel senso di affaticamento e a sottovalutare, o addirittura a diventare insensibili, ai segnali.

Per restringere il cerchio, ci sono comportamenti a cui spesso non diamo molto credito che possono provocare stanchezza:

Procrastinare , ovvero rimandare impegni o azioni, è un'attivittà che crea stress al nostro cervello, molto più che eseguire il compito che dovevamo svolgere.

, ovvero rimandare impegni o azioni, è un'attivittà che crea stress al nostro cervello, molto più che eseguire il compito che dovevamo svolgere. Dormire poco , non dedicare abbastanza ore di sonno al nostro corpo, a lungo tempo annebbia la nostra mente e rende difficili qualsiasi tipo di attività, peggiorando anche il nostro umore e la concentrazione.

, non dedicare abbastanza ore di sonno al nostro corpo, a lungo tempo annebbia la nostra mente e rende difficili qualsiasi tipo di attività, peggiorando anche il nostro umore e la concentrazione. Vivere in mezzo al disordine , provoca una produzione di cortisolo che è l'ormone dello stress, con il conseguente affaticamento della nostra mente.

, provoca una produzione di cortisolo che è l'ormone dello stress, con il conseguente affaticamento della nostra mente. Diete o alimentazione disordinata, provoca un profondo stress dovuto alla carenza di vitamine e di nutrienti, fondamentali per il giusto funzionamento del nostro cervello

Tecniche per combattere la stanchezza

Il nostro cervello, il vero motore del nostro benessere o al contrario dei nostri disagi; lavora in maniera ordinata e qualsiasi tipo di sollecitazione può contriburire a creargli forme di stress. È importante pianificare la nostra vita quotidiana allo stesso modo, è una semplificazione ma può rendere l'idea, di come facciamo con il nostro lavoro, ovvero organizzandolo in maniera funzionale.

Cominciamo con la dieta . Limitando il consumo di caffè, bevande alcoliche e dando la priorità ad alimenti freschi e non troppo elaborati. Molto importanti in questo senso, sono gli integratori che forniscono elementi nutritivi al nostro cervello che spesso non assumiamo

. Limitando il consumo di caffè, bevande alcoliche e dando la priorità ad alimenti freschi e non troppo elaborati. Molto importanti in questo senso, sono gli integratori che forniscono elementi nutritivi al nostro cervello che spesso non assumiamo Fare movimento. Non sono necessarie lunghe e quotidiane sedute in palestra (spesso fonte di ulteriore stress fisico) basta una camminata, una seduta settimanale, per chi riesce, di yoga o nuoto.

Non sono necessarie lunghe e quotidiane sedute in palestra (spesso fonte di ulteriore stress fisico) basta una camminata, una seduta settimanale, per chi riesce, di yoga o nuoto. Dormire bene e nelle giuste ore . Non andare a dormire troppo tardi ed evitare qualsiasi tipo di device, preferendo un buon libro. Inizialmente non sarà una cosa semplice, ma va comunque perseguita come una routine, a cui abituare il nostro corpo.

. Non andare a dormire troppo tardi ed evitare qualsiasi tipo di device, preferendo un buon libro. Inizialmente non sarà una cosa semplice, ma va comunque perseguita come una routine, a cui abituare il nostro corpo. Attività ludiche. La nostra vita non è solo lavoro. È importante distrarre il nostro cervello con piccole cose che possono crearci piacere. Asoltare musica, fare una passeggiata, avere uno sport che ci piace e ci rilassa, incontrare amici.

La nostra vita non è solo lavoro. È importante distrarre il nostro cervello con piccole cose che possono crearci piacere. Asoltare musica, fare una passeggiata, avere uno sport che ci piace e ci rilassa, incontrare amici. Pianificare una routine quotidiana , che ci permetta di riordinare la casa, gli armadi, il luogo dove lavoriamo, e quello che ci circonda. Meno è meglio, quindi liberiamoci dagli oggetti superflui e ingombranti che ci circondano, ci aiuterà a rilassarci.

, che ci permetta di riordinare la casa, gli armadi, il luogo dove lavoriamo, e quello che ci circonda. Meno è meglio, quindi liberiamoci dagli oggetti superflui e ingombranti che ci circondano, ci aiuterà a rilassarci. Diminuire la mole di lavoro. Può sembrare un paradosso, soprattutto in questo periodo, ma spesso siamo propro noi stessi che ingolfiamo la nostra vita di tante cose da fare. Il lavoro è fondamentale ma per eseguirlo bene non deve soffocarci. È più importante fare meno ma con più tranquillità, piuttosto che riempirci di impegni che alla fine gestiamo male.

