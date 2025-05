Dalla biologia ai geni, il segreto della longevità

Ascolta ora 00:00 00:00

La ricerca sulla longevità è in continua evoluzione in tutto il mondo. Si studiano le abitudini di vita delle popolazioni più longeve per scoprire i segreti di una vita lunga ed in salute. Ci si interroga su molti aspetti, dai fattori biologici e genetici ai geni responsabili dell'invecchiamento, dallo stile di vita che impatta sulla longevità, all'ambiente in cui si vive. Non ultimo anche sulle implicazioni sociali ed economiche che una popolazione sempre più anziana presenta per il sistema sanitario e pensionistico. Ma vivere bene oggi e invecchiare in salute è possibile. Alimentazione consapevole e sport, abolizione dello stress e del fumo sono sicuramente armi basilari e potenti per prevenire e combattere le malattie del benessere: sovrappeso, trigliceridi alti nel sangue e bassi livelli di colesterolo HDL, glicemia elevata ed ipertensione. Importante anche il ricorso a bioattivi naturali con proprietà antiossidanti, di regolazione metabolica e di prevenzione cardiovascolare, ben documentate a livello scientifico. InoVITIS di Promin, Prodotti di Medicina Integrata Srl, è un nutraceutico di ultima generazione per il riequilibrio di colesterolo, trigliceridi e glicemia, per il controllo della sindrome metabolica e la protezione cardiovascolare. Si tratta di un integratore in compresse a lento rilascio a base di Inositolo, Cromo, Proantocianidine oligomeriche, nutrienti che favoriscono naturalmente il metabolismo dei grassi e degli zuccheri e l'equilibrio dei valori pressori, aiutando a controllare il rischio cardiovascolare.

È indicato per tutti,

uomini e donne e diventa strategico per la donna in periodo menopausale quando, con la caduta degli ormoni, essa è più esposta ad aumento di peso, dislipidemia, ipertensione, disfunzione endoteliale, eventi cardiovascolari.