In Piazza Affari il boom delle mini-quotazioni

Nel mondo prosegue la corsa al delisting, cioè alla scelta di diverse società quotate in Borsa di uscire dai listini azionari. In Italia non è così, soprattutto grazie alle piccole e medie imprese e all’idea di Borsa italiana di dare vita a un mercato dedicato, con minori costi e adempimenti: l’Euronext Growth Milan (Egm). Sono proprio le Pmi a salvare almeno nei numeri Piazza Affari e anche in agosto la fame di quotazione non è andata in vacanza. Dall’inizio del mese sono già otto le società sbarcate o che lo faranno a giorni sull’Egm. Con un trend che non sembra frenare: secondo uno studio di Irtop consulting, gruppo specializzato sui capital markets e nell’advisory per la quotazione, se a metà 2023 la capitalizzazione di questo listino era poco superiore ai 9 miliardi, per fine anno il numero di quotate dovrebbe ampiamente superare quota 200 fino a un totale di 215, con una capitalizzazione totale che dovrebbe sfiorare i 13 miliardi. Le ultime arrivate sono Vne, Sicily by Car, iVision Tech, Arras Group, Execus, Porto Aviation Group, mentre a metà settimana debutteranno E-Globe e La Sia.