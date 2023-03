Venerdì nero in Borsa, ecco cosa succede alle banche

Borse europee in rosso in un venerdì 24 marzo deludente per tutti i mercati e estremamente complicato per le banche del Vecchio Continente. Sessione nera per i bancari che alle 14.30 lasciavano giù oltre il 5% in media in tutto il Vecchio Continente. Milano perde oltre il 2,5% e si conferma per l'ennesima volta nelle ultime settimane maglia nera d'Europa, conscio il fatto che a Piazza Affari il peso dei bancari sul totale delle attività di borsa è in proporzione maggiore. Ma subiscono perdite pesanti anche Francoforte (-1,8%), Parigi (-2,1%) e Londra (-1,9%). Alle 14.30 Credit Suisse, il "malato d'Europa" delle scorse settimane, perdeva il 6,5%. Deutsche Bank era al -10%, mentre i bancari italiani contenevano perdite diffuse e trasversali in media tra il 4 e il 5%. A fare la differenza sull'Italia l'impatto maggiore delle banche nel totale della capitalizzazione. Dunque il ruolo di maglia nera di Piazza Affari si inserisce in un contesto di generale difficoltà e non segnala un problema Italia.

Mentre anche a Wall Street i futures sono in picchiata, nel mondo c'è l'effetto contagio del combinato disposto tra il Tesoro e la Federal Reserve. Nei giorni scorsi dapprima Jerome Powell, presidente della Fed, ha alzato i tassi nella soglia 4,75-5% imponendo un altro salto in avanti dello 0,25% (25 punti base). In seguito, durante l’audizione al Senato, il suo predecessore e attuale segretario al Tesoro di Joe Biden, Janet Yellen, ha risposto picche alla prospettiva che il governo americano si prodighi in nuove operazioni di garanzia massiccia dei depositi come successo con Svb e First Republic Bank.

L'economista di eToro Gabriel Debach parla di una " sentenza che ha gelato i mercati, con il Governo che esplicitamente riporta come un assegno in bianco agli istituti finanziari non sia parte dei piani, sebbene nei precedenti commenti si fosse lasciato intendere l’esatto opposto. Comunicazione non chiara che ha portato i mercati ad accelerare al ribasso " trasmettendo fino all'apertura europea di oggi le perdite.

In sostanza sta aprendosi una fase di elevata volatilità in cui le banche troveranno sentimenti contrastanti dalle politiche delle banche centrali e dalle dichiarazioni dei governi. Se per un anno la fase di tassi crescenti ha prodotto un aumento dei proventi da attività ordinaria, oggi c'è il rischio che la stretta, unita all'alta inflazione, faccia pesare di più titoli di Stato e altre obbligazioni nei bilanci e, dall'altro lato, mostri le fragilità delle banche meno strutturate per resistere al nuovo clima economico. Aprendo a una fase di crisi destinata a riverberarsi con un possibile effetto contagio. Le vendite odierne sono fly to quality, verso ciò che oggi è considerato maggiormente risorsa di valore.