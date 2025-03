Brignone: "Portabandiera? Che emozione". E via ai podcast

Ascolta ora 00:00 00:00

«Portabandiera alle Olimpiadi? Sarebbe il coronamento di una carriera». Lo ha detto ieri la campionessa di sci Federica Brignone, sempre più in testa nella classifica generale dopo il trionfo nel SuperG a Kvitfjell, in Norvegia. Sulla possibilità di essere portabandiera ai Giochi Olimpici la campionessa milanese ha precisato: «È una delle cose che mi manca nella mia carriera sportiva, provare un'emozione del genere. Mi merito una candidatura, ma ci sono tantissimi sportivi che hanno vinto medaglie olimpiche e mondiali, so di essere una buona compagnia. Al momento sono concentrata su questa stagione. A Milano-Cortina penserò l'anno prossimo». La Regione intanto si sta preparando a una nuova iniziativa editoriale. «Verso Milano Cortina 2026: Lombardia protagonista»: un podcast «sportivo» al mese fino all'inizio delle Olimpiadi 2026. Le prime due puntate, Storie di olimpionici lombardi e Il pluricampione olimpico Antonio Rossi si racconta curate dal giornalista Giovanni Bruno sono già online.

La prima è un viaggio tra i ricordi e gli aneddoti degli atleti lombardi che hanno fatto la storia delle Olimpiadi: «I numeri sono impressionanti e buona parte delle medaglie olimpiche e paralimpiche narrano della Lombardia» ha incuriosito Bruno.

Rossi ripercorre i primi passi della sua carriera, dai ricordi delle prime gare alle storiche medaglie olimpiche, fino all'onore di portare la bandiera italiana a Pechino 2008. Un racconto ispirato che celebra lo sport come scuola di vita.