"Brucia" l'alt della polizia e si dà alla fuga zigzagando con l'auto presa a noleggio

Ancora un alt intimato dalle forze dell'ordine e ignorato, con tutto quel che ne consegue: un pericoloso zig zag a tutta velocità tra le vetture, i semafori rossi bruciati, il pericolo «ambulante». Stavolta è un pregiudicato italiano di 20 anni ad essere stato arrestato sabato sera dalla polizia dopo che, con un amico al fianco e a bordo di una macchina a noleggio, una «Enjoy», non si è fermato davanti alla paletta alzata. L'accusa per lui è resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Solo dopo averlo bloccato gli agenti di una «Volante», che avevano fatto un posto di blocco in viale Bianca Maria, hanno scoperto che il giovane era anche senza patente.

Il tutto è successo intorno alle 23. Incuranti dell'alt, i due ragazzi in auto hanno proseguito la loro corsa lungo la circonvallazione interna, raggiungendo viale Regina Margherita per arrivare in piazzale Medaglie D'Oro zigzagando tra le altre macchine. Il tutto non senza conseguenze: durante il loro azzardatissimo percorso di fuga dalla polizia i giovani hanno infatti anche danneggiato la parte posteriore di una vettura incrociata, senza lasciare indenni persino le due «Volanti» che nel frattempo si erano messe al loro inseguimento.

La polizia è riuscita a raggiungerli solo in corso Lodi ed è stato lì che una seconda pattuglia li ha affiancati. Vistisi senza scampo, non si sono però dati per vinti e a quel punto, anziché arrendersi, i due hanno preferito abbandonare l'auto e proseguire la fuga correndo via a piedi.

L'autista non è andato molto lontano ed è stato bloccato e arrestato; l'amico ha fatto perdere le proprie tracce.

Nel frattempo in zona è giunta anche la polizia locale che ha sanzionato il 20enne per le diverse infrazioni del codice della strada compiute durante la fuga: naturalmente la guida senza patente, ma anche la velocità eccessivamente sostenuta a cui viaggiava la macchina in città e i semafori rossi sistematicamente ignorati.