Rubiales accusato di "aggressione sessuale" dai pm spagnoli: cosa succede ora

Per Luis Rubiales le cose si complicano ancor di più. I pubblici ministeri spagnoli hanno chiesto l'incriminazione per "aggressione sessuale" del capo della Federcalcio, sospeso dopo la vicenda del bacio rubato alla giocatrice Jenni Hermoso durante la finale della Coppa del Mondo femminile, Spagna-Inghilterra.

"La procura chiede che Luis Rubiales sia interrogato come imputato e Jenni Hermoso come vittima" , si legge in un comunicato della Procura della Repubblica. Un giudice della massima corte penale spagnola dovrà ora decidere se accogliere o archiviare la richiesta. Se il giudice accoglie la richiesta, verrà incaricato un magistrato inquirente di dirigere le indagini. Secondo la legge spagnola, la violenza sessuale comprende una vasta gamma di reati, dall'abuso online, al palpeggiamento, allo stupro, ciascuno con pene diverse. Per un bacio non consensuale può variare da una multa a quattro anni di reclusione.

Nelle ultime settimane la vicenda ha scatenato una vera e propria bufera con Jenni Hermoso, che ha ricevuto sostegno da tutto il mondo del calcio e oltre, non solo nei confini spagnoli. La 33enne centrocampista ha spiegato che il bacio non era stato consensuale, nonostante le pressioni ricevute dalla Federazione per cambiare la sua versione. Perl'ex presidente, invece, si è trattato di un gesto "spontaneo, reciproco, euforico e consensuale". A nulla è valso un video pubblicato nei giorni scorsi, in cui si vedeva la giocatrice scherzare con le compagne di squadra, proprio su quel bacio ricevuto durante la premiazione della Coppa del Mondo.

La denuncia di Jenni Hermoso

Intanto la calciatrice spagnola ha presentato una denuncia formale contro l'ex numero uno della Federcalcio spagnola. La sua denuncia di fronte alla Procura generale di Madrid era un passo necessario perché la giustizia spagnola potesse agire per via penale. In un comunicato, la Rfef ha chiesto scusa "al mondo del calcio e alla società" per i suoi comportamenti, ribadendo come lui sia "l’unico responsabile davanti la società, gli organi sportivi e, se è il caso, la giustizia".

Nel frattempo i vertici del calcio spagnolo hanno nominato il nuovo ct della Nazionale femminile dopo l'esonero di Jorge Vilda. Sarà Montse Tomé a guidare la Nazionale femminile, fresca di titolo di campione del mondo. L'asturiana, 41 anni, è la prima donna a ricoprire un incarico che fino ad oggi è stato nelle mani di uomini in 42 anni di storia in Spagna. Nonostante le polemiche internazionali e una sospensione ricevuta, per 90 giorni, dalla Fifa, invece Rubiales non ha fatto ancora alcun passo indietro. In attesa che si possa mettere definitivamente un punto su questa vicenda.