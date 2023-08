Aperimercato: clamoroso Napoli, Osimhen e Zielinski d'Arabia

Follie d'Arabia. In quelle stanze damascate devono essersi convinti che il denaro può veramente tutto. Persuasione avvalorata dal fatto che la maggior parte dei calciatori sedotti cede al flirt con i petroldollari, sicuro, ma fa comunque specie assistere all'esodo di prospetti al massimo della loro vitalità pallonara.

L'ultima prepotente indiscrezione è quella che vorrebbe svaligiato il Napoli. Via Viktor Osimhen e Piotr Zielinski. Per il primo sarebbe pronta un'offerta da 45 milioni di euro all'anno: a recapitarla è l'Al Hilal, che ha talmente tante risorse da aver presentato - sostengono fonti dalla Nigeria vicine all'entourage del giocatore - un'offerta da 120 milioni di euro a De Laurentiis. Che avrebbe scosso il capo, pretendendone quantomeno 180. In Arabia Saudita potrebbe volare anche il collega che giostra da mezzala, ma lui Al Ahli: cifre in questo caso non ancora trapelate, ma comunque da capogiro. Situazione choc nel frattempo certificata da Rudi Garcia: "Abbiamo infortuni di mercato". Subito recapitata un'offerta all'Atalanta per Koopmeiners, ma servono 50 milioni senza sconti. Sostituire Osimhen appare invece molto più complesso. Dopo Giuntoli e Kim il Napoli scudettato rischia una mezza smobilitazione.

Intanto un'altra pretendente al titolo, l'Inter, è finalmente pronta ad accogliere Sommer. Poi farà anche il portiere di riserva, magari già in settimana. Resta però una voragine in attacco. Dicono che Lautaro abbia cominciato ad affiggere cartelli per mezza Milano: "AAA cercasi partner di stazza fisica, disposto a fare a sportellate. Si garantiscono ottimi assist". Il profilo giusto potrebbe essere quello di Balogun, ma l'Arsenal - che pure non lo considera parte del progetto - pretende almeno 40 milioni. Decisamente più cheap la suggestione Morata, mentre resta sullo sfondo anche l'ipotesi Beto.

Ciarlando d'attaccanti, pare che la viola si sia finalmente decisa a rinforzare il reparto. Italiano avrebbe chiesto almeno un profilo in grado di assicurare performance potenziali più incisive rispetto a Jovic e a Cabral, che potrebbe partire. Adesso potrebbe addirittura trovarsi con due soluzioni nuove di pacca: Beltran dal River per 25 milioni (il prediletto di Pradè e Burdisso) e Nzola dallo Spezia per una decina. Chiuso anche il portiere: è il nazionale danese Oliver Christensen, in arrivo dall'Hertha Berlino per 6 milioni.

Capitolo capitale. Alle sirene arabe potrebbero cedere ben presto anche la Roma e Ibanez: quasi 35 milioni dall'Al Hilal (compresi 10 di bonus) e 9 al giocatore. Mou nel frattempo aspetta sempre una punta, visto l'infortunio di Abraham e la scarsa vena realizzativa di Belotti. Sull'altra sponda del Tevere Sarri spinge per Ricci del Torino: è il regista di cui ha bisogno.

Chiusura internazionale: pare che Neymar sia stato offerto al Barcellona, ma Xavi avrebbe risposto "Come se". Quando lo spogliatoio conta più degli assoli.