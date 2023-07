Aperimercato: la Juve stringe per Kessié, quasi fatta per Chukwueze al Milan

Lambada ininterrotta. Fuochi artificiali in canna. Mentre la Serie A suda in ritiro, fervono le trattative di calciomercato. Ds e procuratori al galoppo per rinforzare le rose. Tifosi che fantasticano sotto l'ombrellone. Aperitivi che si trasformano in salotti calcistici. Ma a che punto stiamo, mentre quasi rintocca il gong del mese di luglio?

Andiamo in ordine ostinatamente sparso. Perché le classifiche e i bacini d'utenza, almeno nel calciomercato, le lasciamo in un angolo. Partendo da Genova, dove Gilardino abbraccia Mateo Retegui, in una linea di prosecuzione ideale con Diego Alberto Milito. Facesse anche soltanto la metà del percorso del Principe, il Grifone gongolerebbe.

Scendendo più giù resta in ebollizione la questione romana, e certo non soltanto per le temperature roventi. Lotito s'è appena sfogato. Ma come? Avrebbe praticamente fatto tutti gli acquisti del Milan, prendeva pure Pasalic e c'era un'altra frotta di giocatori pronta a firmare per la Lazio, ma Sarri ha sempre idee differenti. E il presidente ha deciso di accontentarlo: oggi pressing per il regista - Ricci del Torino, si parte da una base di 20 milioni, ma i granata spingono per averne 25 - e per lo svincolato Kamada. Manca sempre anche un vice Immobile: per evitare crisi isteriche al Komandante si potrebbe fare tutto sull'asse aperto con Cairo, chiudendo anche per Sanabria. Ma resiste pure la pista Amdouni, centravanti svizzero in forza al Basilea. Chi sta per sbottare è anche Mourinho: vuole Scamacca a Roma da un pezzo, ma ancora non è chiusa. Gli arrivi potenziali di Rebic e Origi al West Ham potrebbero districare la matassa.

Allegri è un altro che fatica a digerire la disabitudine al successo. E visto che la situazione di Paul Pogba sta diventando un caso da Medugorje, prova a coprirsi con Franck Kessié: principio di accordo con il Barcellona per un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Un altro vicinissimo all'Italia è Samuel Chukwueze: Pioli gli ha già fatto spolverare casa. Al Villarreal vanno 20 milioni più 8 di bonus.

Eppoi c'è Gasp. In settimana ha detto che il suo Hojlund mica vale soltanto 55 milioni. Forse anche 70. Magari pure 100. Cifre che sicuramente potranno essere lambite tra un anno o due. Nel frattempo il Man United l'ha puntato forte per completare la rosa e l'offerta è la prima indicata.

Un'altra squadra che deve guardarsi dalla voracità della Premier è la Fiorentina. Pare infatti che il Tottenham abbia fatto più di un sondaggio per Arthur Cabral. Una notizia che Italiano ha accolto con la stessa simpatia di una spinta dalle scale. Dovesse arrivare una proposta congrua - servono almeno 30 milioni - la viola virerà decisa su Nzola dello Spezia, frugandosi e schiaffando sul tavolo una decina di milioni circa.