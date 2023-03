ATP Miami 2023: il tabellone maschile e i big assenti, da Nadal a Djokovic

Da Indian Wells a Miami, continua lo spettacolo del grande tennis. Il circuito ATP cambia costa statunitense per il secondo appuntamento del "Double Sunshine", il Masters 1000 di Miami 2023, in programma da mercoledì 22 marzo a domenica 2 aprile.

Due settimane di gara, novantasei giocatori partecipanti per un torneo che anche in questa edizione assicurerà grandi emozioni. Tutti contro Carlos Alcaraz, campione in carica e reduce dalla vittoria a Indian Wells, che può diventare l'undicesimo giocatore nella storia a conquistare entrambi i tornei nello stesso anno.

I rivali non mancano, a partire dal greco Stefanos Tsitsipas e il russo Daniil Medvedev senza dimenticare Jannik Sinner, finalista del torneo nel 2021. Tuttavia le assenze si faranno sentire: non saranno al via né Rafa Nadal (out per infortunio, tornerà a Montecarlo), né Novak Djokovic, il cui forfait è stato ufficializzato qualche giorno fa per la problematica della mancata vaccinazione del campione serbo.

Il tabellone

Presenti in ogni caso tutti gli altri Top Ten: a guidare il tabellone sarà Carlos Alcaraz, seguito dalla testa di serie numero due Stefanos Tsitsipas e la tre Casper Ruud, finalista uscente. Poco più in basso c'è Daniil Medvedev, finalista come Alcaraz a Indian Wells, ritronato a grandi livelli. Cinque, poi, gli italiani al via: guida la truppa azzurra Jannik Sinner, reduce dalla grande settimana californiana. Oltre a lui presenti Matteo Berrettini (eliminato ai quarti del challenger di Phoenix), che vive un periodo molto delicato, e poi Lorenzo Musetti (anche lui in un momento di crisi), Lorenzo Sonego ed infine, come ultimo ammesso al tabellone principale, Fabio Fognini.

I possibili ottavi di finale

[1] Alcaraz (Spa) vs [16] Paul (Usa)

[9] Fritz (Usa) vs [7] Rune (Dan)

[3] Ruud (Nor) vs [13] Zverev (Ger)

[10] Sinner (Ita) vs [6] Rublev (Rus)

[8] Hurkacz (Pol) vs [11] Norrie (Gbr)

[15] De Minaur (Aus) vs [4] Medvedev

[5] Auger-Aliassime (Can) vs [12] Tiafoe (Usa)

[14] Khachanov (Rus) vs [2] Tsitsipas (Gre).

Gli italiani in campo a Miami

Sinner (testa di serie n.10) e inserito nella parte alta, inizierà dal secondo turno e incontrerà il vincente tra un qualificato e il serbo Laslo Djere. A seguire ci potrebbe essere un derby contro Fabio Fognini (esordio con il francese Constant Lestienne) o, molto più probabilmente, l’incrocio con il bulgaro Grigor Dimitrov. In ottavi si prospetta l’incrocio con il russo Andrey Rublev, prima delle sfide possibili contro uno tra Alexander Zverev e Casper Ruud e la rivincita con Alcaraz in semifinale.

Nella parte bassa ci sono Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Il toscano avrà un percorso molto complicato: vincente al 2° turno della sfida tra l’argentino Coria e il ceco Lehecka, che quest’anno ha raggiunto i quarti di finale agli Australian Open. Poi potrebbe entrare affrontare il russo Karen Khachanov, prima di un possibile ottavo di finale contro Stefanos Tsitsipas. Per quanto riguarda Berrettini, nel secondo turno ci sarà uno tra l’americano Mackenzie McDonald e il colombiano Galan, a seguire il terzo turno eventuale contro l’australiano Alex de Minaur. Negli ottavi, la sfida proibitiva contro Daniil Medvedev, (testa di serie n.4).

In conclusione, Lorenzo Sonego esordirà contro l'austriaco Dominic Thiem. Poi sfiderebbe probabilmente il britannico Daniel Evans nel secondo turno e l’americano Frances Tiafoe nel terzo, semifinalista a Indian Wells. Agli ottavi incombe il canadese Felix Auger-Aliassime (testa di serie n.5).

Primo turno degli italiani

[10] Jannik Sinner bye (poi Djere o un qualificato)

[18] Lorenzo Musetti bye (poi Lehecka o Coria)

[19] Matteo Berrettini bye (poi McDonald o Galan)

Lorenzo Sonego vs Dominic Thiem (Aut)

Fabio Fognini vs Constant Lestienne (Fra)

Dove vedere il torneo di Miami

Dopo Indian Wells prosegue il grande tennis su Sky con l'appuntamento a Miami: fino a domenica 3 aprile il secondo ATP Masters 1000 della stagione, in programma sul cemento dell'Hard Rock Stadium della città della Florida. Il torneo potrà essere seguito in diretta su Sky e in streaming su NOW, con Sky Sport Tennis canale di riferimento. La "squadra" tennis di Sky Sport che commenterà il torneo sarà composta da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Fabio Tavelli, Alessandro Lupi e Dario Massara, mentre al commento si alterneranno Paolo Bertolucci, Laura Golarsa, Filippo Volandri, Stefano Pescosolido, Marco Crugnola e Fabio Colangelo. Inoltre, uno Studio Tennis, in onda da sabato su Sky Sport Tennis, ma anche su Sky Sport 24, anticiperà l'inizio delle giornate di gara, grazie alla conduzione affidata alternativamente a Eleonora Cottarelli e a Stefano Meloccaro.

Il programma su Sky

Mercoledì 22 marzo

Ore 15.45 - Studio Tennis su Sky Sport Tennis e NOW;

Dalle 16 alle 3.30 - 1^ giornata su Sky Sport Tennis e NOW (fino alle 00.30 anche su Sky Sport Uno).

Giovedì 23 marzo

Ore 15.45 - Studio Tennis su Sky Sport Tennis e NOW;

Dalle 16 alle 2 - 2^ giornata su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW.

Venerdì 24 marzo

Ore 15.45 - Studio Tennis su Sky Sport Tennis e NOW;

Dalle 16 alle 3.30 - 3^ giornata su Sky Sport Tennis e NOW (dalle 23.30 alle 3 anche su Sky Sport Uno).

Sabato 25 marzo

Ore 15.45 - Studio Tennis su Sky Sport Tennis e NOW;

Dalle 16 alle 2 - 4^ giornata su Sky Sport Tennis e NOW (dalle 23.45 anche su Sky Sport Uno).

Domenica 26 marzo

Ore 16.45 - Studio Tennis su Sky Sport Tennis e NOW;

Dalle 17 alle 4.30 - 5^ giornata su Sky Sport Tennis e NOW (dalle 00.30 anche su Sky Sport Uno).

Lunedì 27 marzo

Ore 16.45 - Studio Tennis su Sky Sport Tennis e NOW;

Dalle 17 alle 3 - 6^ giornata su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW.

Martedì 28 marzo

Ore 16.45 - Studio Tennis su Sky Sport Tennis e NOW;

Dalle 17 - Ottavi di finale su Sky Sport Tennis e NOW (dalle 20 anche su Sky Sport Uno).

Mercoledì 29 marzo

Ore 20.45 - Studio Tennis su Sky Sport Tennis e NOW;

Ore 21 - 1° quarto di finale su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW;

Ore 2.30 (tra mercoledì e giovedì) - 2° quarto di finale su Sky Sport Tennis e NOW;

Giovedì 30 marzo

Ore 18.45 - Studio Tennis su Sky Sport Tennis e NOW;

Ore 19 - 3° quarto di finale su Sky Sport Tennis e NOW;

Ore 1 (tra giovedì e venerdì) - 4° quarto di finale su Sky Sport Tennis e NOW;

Venerdì 31 marzo

Ore 18.45 - Studio Tennis su Sky Sport Tennis e NOW;

Ore 19 - 1^ semifinale su Sky Sport Tennis e NOW;

Ore 1 (tra venerdì e sabato) - 2^ semifinale su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW;

Domenica 2 aprile

Ore 18.45 - Studio Tennis su Sky Sport Tennis e NOW;

Ore 19 - Finale su Sky Sport Tennis e NOW