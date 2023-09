Champions, la Lazio sfida l'Atletico Madrid all'Olimpico: chi gioca e dove vederla in tv

È tutto pronto per il debutto in Champions League della Lazio. I biancocelesti affrontano l'Atletico Madrid dell'ex Simeone, martedì 19 settembre alle ore 21.00, allo stadio Olimpico nella prima sfida valida per il Gruppo E.

"Sarrismo" contro "Cholismo", due filosofie di gioco agli antipodi, in un match tutto da seguire, che promette grandi emozioni. Un vero e proprio test di maturità per la squadra di Maurizio Sarri, determinata ad iniziare col piede giusto il cammino europeo. Torna all'Olimpico da avversario il Cholo Diego Simeone, dopo 136 presenze in biancoceleste tra il 1999 e il 2003. Nell'altra sfida del Gruppo E, il Feyenoord ospita gli scozzesi del Celtic.

Il momento delle squadre

Entrambe le squadre non vivono un momento positivo. La Lazio con tre sconfitte (l'ultima a Torino con la Juventus) e una vittoria (a Napoli) ha al momento solo 3 punti in classifica. Un ruolino di marcia preoccupante, considerate le aspettative di inizio stagione. Non bene anche i Colchoneros, reduci dall'inattesa sconfitta del Mestalla (0-3) contro il Valencia. A quota 7 punti dopo due vittorie, un pareggio e una sconfitta, l'Atletico è già lontano otto lunghezze dai cugini del Real Madrid. Troppo poco per una squadra che vuole lottare per vincere la Liga.

I precedenti

Sono quattro i precedenti, tutti di Europa League. I più recenti risalgono al 2012 e si sono conclusi entrambi con il successo degli spagnoli: Adrian Lopez e Falcao (per due volte) ribaltarono il gol di Klose in apertura nel 3-1 dell'Olimpico. Nella sfida di ritorno, vittoria di misura ancora dei Colchoneros, questa volta decisa da Godin.

Ancora più indietro nel tempo, la sfida in semifinale nella Coppa Uefa 1998. All'andata i biancocelesti espugnarono il Vicente Calderon con un gol di Jugovic. Al ritorno lo 0-0 a Roma, permise alla squadra allora guidata da Eriksson di raggiungere la finale poi persa a Parigi contro l'Inter.

Le probabili formazioni

Due cambi di formazione per Sarri rispetto al ko con la Juve: dentro dal primo minuto Luca Pellegrini per Hysaj, e Guendouzi per Kamada. Confermato in blocco l'attacco titolare con Zaccagni-Immobile-Anderson. Tanti assenti per Simeone, ultimo Lemar si è aggiunto a Koke, De Paul e Depay. Coppia d'attacco Griezmann-Morata confermata. Sulle fasce Riquelme e Molina, Barrios in mediana a guidare le operazioni.

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, L.Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Sepe, Magro, Gila, Patric, Lazzari, Hysaj, Vecino, Kamada, Rovella, Isaksen, Castellanos, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: -

ATLETICO MADRID (3-5-2) - Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Molina, Llorente, Barrios, Saul, Riquelme; Griezmann, Morata. A disposizione: Grbic, Gomis, Azpilicueta, Witsel, Javi Galan, Kostis, Lino, Cala, Guerrero, Correa, El Jebari. Allenatore: Diego Simeone

Squalificati: -

Indisponibili: De Paul, Depay, Lemar, Koke, Mandava, Soyuncu, Vitolo

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia)

Dove vedere la partita

Il match sarà visibile in diretta tv su Canale 5, Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4k (213). Inoltre sarà disponibile la diretta streaming su NOW, Infinity+ e Sky GO. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con Fabrizio Ravanelli, Christian Panucci e Sandro Sabatini.

A seguire, sempre sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Christian Panucci, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Non mancheranno immagini, highlights, gol e interviste ai protagonisti della prima giornata di Champions.

Su Mediaset la telecronaca della sfida dell'Olimpico sarà affidata a Massimo Callegari e Roberto Cravero. Su Sky Sport, invece, telecronista e seconda voce saranno Andrea Marinozzi e Aldo Serena.