Cristiano Ronaldo inaugura “Vega”: il nuovo club super esclusivo di Madrid dove telefoni e foto sono vietati. Ecco quanto costa entrarci

Cristiano Ronaldo si prepara a lanciare un nuovo progetto imprenditoriale nel cuore di Madrid: un club privato ultra-esclusivo, con regole rigidissime e un accesso riservato solo a un gruppo selezionato di membri. Si chiamerà Vega e promette di rivoluzionare il concetto di club privato nella capitale spagnola, puntando tutto su lusso, riservatezza e connessioni ad alto livello.

Un locale da 1.000 metri quadrati nel cuore di Salamanca

Il club sorgerà nel prestigioso quartiere di Salamanca, in uno spazio di 1.000 metri quadrati progettato per accogliere soci d'élite in un ambiente raffinato e multilivello. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Cristiano Ronaldo, l’imprenditore Íñigo Onieva e Mabel Hospitality, società legata al campione portoghese e guidata dal socio Manuel Campos Guallar.

L'obiettivo è creare un luogo che unisca vita sociale, lavoro, gastronomia e intrattenimento in un contesto protetto e altamente selettivo.

Regole rigidissime

Uno degli elementi distintivi del progetto è la tutela assoluta della privacy. All’interno di Vega sarà vietato l’uso di smartphone, fotocamere e dispositivi di comunicazione, una filosofia ispirata ai club privati londinesi dove discrezione e riservatezza sono fondamentali. Un ambiente pensato per chi desidera rilassarsi, lavorare o socializzare senza essere filmato, fotografato o osservato indiscretamente.

Un club modellato su quattro pilastri

Vega si basa su un concept anglosassone e ruota attorno a quattro aree di esperienza: Lavoro: spazi per incontri professionali, networking e creazione di contatti. Cultura: una proposta di attività e momenti dedicati al tempo libero. Gastronomia: tre ristoranti interni con offerte culinarie curate nei dettagli. Socialità: uno degli elementi chiave del club, che punta alla collaborazione con fondazioni e realtà benefiche.

L’idea di Cristiano Ronaldo e dei soci è quella di creare un ecosistema dove si intreccino business, moda, industria e sport, unendo persone provenienti da settori diversi ma accomunate da un alto profilo professionale.

Lo stile firmato CR7

Ronaldo non è nuovo al mondo della ristorazione e dell’ospitalità: il suo gruppo gestisce già locali prestigiosi come Tatel, Totó (attualmente chiuso) e Casa Salesas. Lo studio Mabel ha affidato proprio a Íñigo Onieva la gestione di Casa Salesas e del nuovo Vega, dando vita insieme al Casablanca Hospitality Group.

Doppia anima: coworking di giorno, club esclusivo di notte

Vega cambierà volto da mattina a sera: di giorno offrirà un ambiente rilassato e raffinato, perfetto per riunioni, uffici privati, coworking e persino uno studio dedicato alla registrazione di podcast. Di notte si trasformerà in un centro sociale d’alto profilo, con cene riservate, bar specializzati e un’atmosfera che richiama la vibrante nightlife madrilena.

L’accesso? Solo su invito e con quote da migliaia di euro

Entrare in Vega non sarà semplice. Il club sarà accessibile solo tramite invito e i fondatori saranno responsabili della selezione dei membri. Le quote di iscrizione prevedono: quota annuale media: circa 4.400 euro, Under 35: tariffa ridotta a 2.500 euro, Founders’ Membership (la più esclusiva): 15.000 euro una tantum. Quest’ultima offre accesso illimitato, prenotazioni prioritarie ed esperienze personalizzate.

Un progetto rivoluzionario, ma non per tutti

Vega si prepara a diventare uno degli spazi più esclusivi e riservati di Madrid, un club capace di unire lusso, privacy assoluta e network professionale.

Con regole, tra cui il divieto totale di smartphone, e costi di accesso, il nuovo locale firmato Cristiano Ronaldo punta a imporsi comeper imprenditori, creativi, professionisti e personalità internazionali in cerca di un ambiente protetto e raffinato. Un concept rivoluzionario, ma rigorosamente per pochi.