De Bruyne, Courtois e quel triangolo amoroso: i volti di City e Real Madrid

Non solo derby di Milano. Per decretare la seconda finalista di questa edizione della Champions League, che affronterà quindi l'Inter il prossimo 10 giugno a Istanbul, bisognerà aspettare di vedere chi avrà la meglio tra Manchester City e Real Madrid. All'andata, al Bernabeu, è finita 1-1: un risultato che lascia ancora naturalmente il discorso tutto apertissimo in vista della sfida di questa sera all'Etihad Stadium. Anche se un piccolo vantaggio, sulla carta, ce l'avrà la formazione allenata da Pep Guardiola: non tanto per il punteggio finale di Madrid (non esistendo più la regola del gol che vale doppio in trasferta), ma quanto per il fattore campo che ora potrebbe incidere fortemente a favore dei campioni d'Inghilterra. Indubbiamente i protagonisti di otto giorni fa furono da una parte Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois. I due sono accomunati non solo dal fatto di essere entrambi di nazionalità belga, ma anche perché qualche anno fa furono coinvolti in un gustoso triangolo amoroso.

Il tradimento svelato da De Bruyne

De Bruyne aveva infatti rivelato nella propria autobiografia il tradimento della sua allora fidanzata Caroline Lijnen con Courtois. Connazionali e quasi coetanei, i due calciatori hanno condiviso i primi anni della loro carriera calcistica, prima al Genk, dal 2009 al 2011, e poi nelle nazionali giovanili. Erano inseparabili e legati da un rapporto di amicizia profondo e consolidato nel tempo. Le cose però si sono guastate nella più classica delle maniere. De Bruyne ha raccontato in prima persona di essere stato tradito dall'allora compagna Caroline nella sua autobiografia. La stessa Caroline, leggendola, non è potuta rimanere indifferente. A quel punto ha infatti dichiarato pubblicamente: " Kevin mi ha tradito e lo ha fatto con la mia ex migliore amica ". Ha poi aggiunto di avere mantenuto il silenzio per mesi per evitare scandali e azioni legali minacciate dai genitori di De Bruyne, ma ha deciso di parlare quando ha letto il racconto del centrocampista sulla sua relazione con Courtois.

La ferita è ancora aperta?

Da quel momento sono passati molti anni. De Bruyne ha formato una famiglia con la sua attuale moglie, Michèle Lacroix, con cui ha avuto tre figli. Anche Courtois ha avuto una relazione con Marta Dominguez, dalla quale ha avuto due figli, ma si sono separati e ora ha una storia con la modella israeliana Mishel Gerzig. Nonostante la vita privata di entrambi i calciatori sia andata avanti, la rivalità è sempre presente sul campo, per quanto (col tempo) i due si fossero poi chiariti dopo anni di indifferenza reciproca.

Ogni rete di De Bruyne sembra essere una piccola vendetta nei confronti del suo ex amico. Com'è successo lo scorso 9 maggio, quando ha segnato uno splendido tiro di esterno destro dal limite dell'area: un gesto tecnico incredibile che deve aver dato a De Bruyne una soddisfazione doppia, visto che è stato realizzato bucando proprio la protezione offerta dal portierone del Real Madrid. I due a fine partita si sono salutati con un abbraccio, documentato anche dalle istantanee scattate dai fotografi. Sei una pura formalità o un sincero abbraccio, indice di un definitivo riavvicinamento, lo possono sapere soltanto loro.