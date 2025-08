Il destino incrociato di Franco Baresi e la nipote Regina: lui operato ai polmoni, lei al cuore

È un destino beffardo quello che unisce Franco Baresi a Regina Baresi. Padre e figlia, legati da un vincolo di sangue e dalla stessa identica passione, il calcio, oggi sono uniti anche da problemi di salute che, seppure estremamente differenti, sono insorti nello stesso periodo. Un agosto più nero la famiglia Baresi non poteva viverlo. Pochi giorni fa l'ex pilastro della difesa rossonera si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico per asportare un nodulo ai polmoni, oggi a entrare in ospedale per un'operazione al cuore è stata la figlia, Regina.

Regina Baresi in ospedale

Ad annunciare il ricovero è stata Regina Baresi attraverso i suoi canali social. Nelle scorse settimane l'ex calciatrice aveva rivelato di avere avuto alcuni problemi di salute che l'hanno portata, dopo una serie di accertamenti medici, a optare per il trattamento chirurgico. " Entro qualche giorno in ospedale per fare giovedì 7 agosto l'ablazione cardiaca, una piccola operazione al cuore. Se vi ricordate vi avevo raccontato delle aritmie strane che ho avuto sotto sforzo e con il mio cardiologo dopo varie riflessioni abbiamo deciso di fare questa piccola operazione per provare a risolvere in modo definitivo e tornare tranquillamente a fare sport ", ha scritto su Instagram. Attualmente la figlia di Baresi si trova in ospedale in attesa di sottoporsi all'intervento al cuore programmato per domani. Al suo fianco, solo con il pensiero, c'è il padre Franco, che combatte la sua personale battaglia contro il cancro.

Franco Baresi come sta

La scorsa settimana il Vice Presidente Onorario dell'AC Milan si è sottoposto a un intervento per rimuovere una neoformazione dai polmoni. "A seguito di accertamenti di routine a Franco Baresi è stata riscontrata la presenza di una nodulazione polmonare, per la quale si è deciso di procedere con l'asportazione mediante intervento chirurgico con tecnica mini-invasiva. L'intervento è andato bene e il decorso post-operatorio è stato privo di complicazioni" , ha fatto sapere il club rossonero in una nota ufficiale. Al comunicato ha fatto seguito poi il messaggio di Baresi, che ha cercato di rassicurare i fan e i tifosi rossoneri sulle sue condizioni: " Voglio comunicarvi che mi ci vorrà un po' di tempo per rimettermi in forma. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno e il supporto. Con affetto, un abbraccio ".

Nel giorno dell'intervento accanto a Baresi c'era la famiglia, compresa la figlia Regina, che oggi invece affronta i suoi problemi con la stessa grinta del padre. Lui superata la fase post-operatoria, invece, comincerà le