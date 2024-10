"Franco Baresi ancora in gioco": l'ex capitano racconta la sua storia dopo il Milan

Ascolta ora 00:00 00:00

Serviva una testimonianza scritta per celebrare i 50 anni di Milan di un signore che, per definizione è IL capitano, Franco Baresi per farla breve. E lui si è messo alla scrivania e ha dettato le note dei suoi viaggi post carriera calcistica raccolte in un libro (“Franco Baresi ancora in gioco”, Sperling & Kupfer) presentato a poche ore dalla sfida Champions col Brugge a casa Milan. Intrecciando con l’attualità i suoi giudizi, l’attuale vice-presidente onorario del Milan ha compiuto l’ennesimo giro intorno al calcio. “Il leader è sempre un uomo semplice, che abbia coraggio e sia leale”: sembra fatto apposta per descrivere Pulisic. “Camarda va lasciato tranquillo, è convocato in Champions ed è felice”: sotto sotto è una staffilata al presidente della Figc Gravina che aveva criticato il Milan per Camarda! Poi è passato alle definizioni dei due Milan più vincenti della sua storia personale. Ha raccontato Franco Baresi: “Quello di Sacchi è stato giovane, curioso e spregiudicato. Quello di Capello maturo, cosciente e autoritario”.

Franco ha persino rovistato nel suo armadio svelando di custodire gelosamente la maglietta di Diego Armando Maradona. “Noi lo picchiavamo, lui non si lamentava mai” può diventare una dedica postuma al campionissimo argentino. Infine il capitolo degli incontri speciali. “Quello con Silvio Berlusconi che ha cambiato la storia del Milan e del calcio italiano: mi manca”. “Quello con papa Giovanni Paolo II che mi mandò gli auguri per il mio matrimonio”.

Infine un episodio di mancato calcio-mercato: “Negli anni ’80, quando eravamo in B, la Juve provò ad acquistarmi, non ci ho mai pensato!”. La chiosa finale racchiude tutto Franco Baresi e la sua inimitabile carriera. “Qualche tuo allenatore ti ha mai rimproverato?” gli chiedono. E lui: “E come potevano: li ho fatti vincere tutti!”.