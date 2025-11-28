Gasperini diventa "il truffatore delle pensioni", il meme virale e la gaffe della tv argentina

Gian Piero Gasperini diventa protagonista involontario della clamorosa gaffe di un network argentino il quale, in modo del tutto inconsapevole, ha utilizzato l'immagine di un meme diventato virale sul web per identificare l'uomo di Mantova che per due anni si è appropriato indebitamente della pensione della madre deceduta, travestendosi infine da lei con l'obiettivo di continuare a incassarla.

La vicenda, che ha generato grande clamore non solo nel nostro Paese, è stata ripresa da tutte le principali testate giornalistiche mondiali, così come dalle piccole realtà impegnate nel campo dell'informazione sul web. Il problema, in questo caso, è che coloro i quali per il network argentino Telefe Noticias sono stati incaricati di realizzare un servizio ad hoc sul caso dell'infermiere 56enne camuffato da anziana donna, non si sono occupati di passare al vaglio le immagini da utilizzare, includendone una modificata appositamente per creare un meme da caricare sui social network.

Ecco spiegato il motivo per cui la foto dell'ovale del volto del Gasp incollata per scherzo su quella dell'uomo truccato e vestito come la madre è finita in mezzo alle altre relative alla vicenda. Una situazione che ha inevitabilmente scatenato il web, attirando l'attenzione di mezzo mondo e rendendo il video del network argentino virale al pari dell'immagine modificata.

"Ma no! Che ci fa il mister della Roma nel video? Ahahahah" , commenta divertito un utente.

"L'hanno scambiato per Gasperini perché quando andava in posta si lamentava sempre del mercato della Roma"

"Voi state male signori, spero in una querela perché l’incapacità oggi bisogna iniziare a farla pagare"

, ironizza un altro., aggiunge polemicamente un follower.