Icardi choc, stagione finita: rottura del crociato anteriore

La felicità per la vittoria 3-2 in casa contro il Tottenham in Europa League adesso passa decisamente in secondo piano visto che Mauro Icardi, l'attaccante del Galatasary ex Inter si è rotto il legamento crociato anteriore all'85° minuto della gara di ieri quando è stato portato via in barella dal terreno di gioco del "Rams Park". L'impietosa diagnosi significa che la sua stagione finisce qui.

Il comunicato del Galatasaray

Che fosse un grave infortunio se n'era accorto lo stesso calciatore argentino di 31 anni: una smorfia e poi il gesto chiaro, con le mani, che qualcosa all'interno del suo ginocchio destro si fosse rotto. Dopo alcune ore concitate è arrivato puntuale il comunicato stampa da parte della società turca. " Nel quarto turno dell'Europa League, durante la partita contro il Tottenham, Mauro Icardi ha riportato un infortunio. Gli esami di risonanza magnetica hanno rilevato una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e un danno al menisco. È stato pianificato l'intervento chirurgico per il nostro giocatore, nel frattempo è iniziata la sua riabilitazione pre-operatoria". Dopo la partita Icardi è riuscito a uscire dallo stadio sulle sue gambe ma con vistose zoppicature e dolorante in volto.

Il messaggio dell'Inter

La sua ex società, l'Inter, ha prontamente fatto gli auguri via social all'attaccante che tante soddisfazioni ha regalato con la maglia nerazzurra. " In bocca al lupo Mauro per la tua pronta guarigione ". Non è stata certamente una stagione fortunata questa, per Icardi, che aveva già saltato alcune gare per un infortunio muscolare che lo ha tenuto a riposo per circa tre settimane. Tutto poteva aspettarsi, però, che dover rinunciare a giocare per molti mesi: come capitato all'attaccante Zapata del Torino esattamente un mese fa, questo tipo di infortunio necessita di 7-9 mesi di stop prima di poter tornare a calcare i campi da calcio.

I numeri di Icardi

E dire che i numeri non erano affatto male: il 31enne ha segnato sei gol nelle 13 apparizioni con il Galatasaray in tutte le competizioni: fa parte della società turna dal 2022-23 quando si trasferì in prestito prima di essere acquistato in maniera

definitiva con un contratto per tre anni. Nel primo anno e mezzo Mauro aveva fatto benissimo con 32 reti in 47 gare dispoutate con uno score invidiabile in Super Lig (il massimo campionato turco) con ben 25 gol e nove assist.